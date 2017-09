Твое дело не пропадет, оно уже пропало

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 сентября.

В Тольятти, возможно, появится лучшая в стране набережная. Отсутствие галстука стало непреодолимым препятствием между питерцем и коридорами власти. Канадского шахматиста выгнали с грузинского турнира из-за шортов. Англичанка два года обманом навязывала бывшему возлюбленному правила жизни. Американский фотограф поделился авторскими правами с обезьяной.

Амфитеатр и Волга

12 сентября губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с главой Тольятти Сергеем Анташевым – обсуждалась тема строительства в Автозаводском районе современной набережной. Ее сооружение будет вестись в рамках реализации плана подготовки и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.

Сергей Анташев доложил главе региона, что на набережной протяженностью четыре километра и шириной не менее 100 метров будут созданы пляжные зоны, велодорожки, детские площадки, кафе и рестораны. Но настоящей изюминкой нового объекта станут три амфитеатра, декорацией для которых послужит вид на Волгу и Жигулевские горы. Самый большой из них вместит более 400 зрителей. На сценических площадках можно будет проводить различные культурные мероприятия.

Надеемся и ждем, когда набережную приведут в надлежащий вид.

Заксобрание и галстук

Вообще, надлежащий вид – вещь очень важная. Вот один петербуржец его не имел, и не был допущен в Заксобрание, несмотря на имеющийся пропуск. А все потому, что он был без галстука, а «данный вид не соответствует человеку». Новое правило стало для посетителя неожиданностью.

В здание парламента мужчину не пропустила местный завхоз. Попасть внутрь гражданину не удалось даже после того, как один из депутатов одолжил ему свой галстук. «Не пускать. На футболку галстук надет быть не может!» – заявила завхоз, закрывая телом турникет.

Порядок прохода в учреждение регулируется пунктом 17.1 регламента. В нем прописано, что участники заседаний в дни их проведения «должны соблюдать деловой стиль в одежде, соответствующий официальному характеру деятельности собрания».

Шахматы и дресс-код

Думаете, только у нас так? В Грузии шорты стали причиной поражения спортсмена в шахматном турнире. 21-летний Антон Ковалев, представлявший на турнире Канаду, был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода – парень был в шортах. Поражение в матче третьего круга Кубка мира Ковалев получил, даже не выйдя на партию с соперником.

При этом первые два круга Ковалев провел в тех же шортах, но на очередном матче, который должен был состояться на прошлой неделе, судья сделал спортсмену замечание и попросил его сменить одежду в соответствии с правилами дресс-кода. Канадец же сообщил, что у него нет брюк, так как, собираясь на турнир, он не рассчитывал зайти так далеко вверх по турнирной лестнице.

Письма и секс

Зато одна британская подданная зайти далеко не постеснялась и навязала парню свои правила жизни. Неприятная история произошла с Митчем Ллойдом из Англии. В 2015 году он завел романтические отношения с некой Лорен Аддерли, но скоро стало ясно, что молодые люди не слишком подходят друг другу, и пара мирно рассталась. Напоследок девушка попросила Митча быть ее представителем в полиции, где шло расследование о сексуальном насилии над Лорен, случившемся несколько лет назад. Парень согласился.

Вскоре он получил электронное письмо от офицера Роберта Хэя, который просил Митча быть опорой для Лорен, ибо та испытывает сильное психологическое потрясение. Казалось бы, ничего странного, но затем парню пришло еще одно письмо – офицер отчитывал его за «слишком веселую жизнь» и советовал поменьше посещать пабы. А после свидания с очередной пассией правоохранители и вовсе обещали арестовать его, если он не прекратит сексуальную жизнь, ибо свидания якобы мешают расследованию.

Наш герой целых два года подчинялся руководствам из ежедневной «полицейской» корреспонденции, ограничив общение с друзьями и отказавшись от романтических встреч. Но недавно его осенило, а настоящая полиция быстро установила автора писем. Лорен отпираться не стала, заявив, что она – лучшая пара для Митча. Суд с ее доводами не согласился и наказал девушку девятью месяцами исправительных работ.

Обезьяна и селфи

Да уж, отобрала у парня два года счастливой жизни. А на другой стороне Атлантики фотограф два года защищался от «зеленых», которые хотели лишить его прав на принадлежащие ему фотографии. Да не просто лишить, а передать их индонезийскому павиану.

Еще в 2011 году фотограф-натуралист Дэвид Слейтер изучал повадки диких обезьян на острове Сулавеси. Пока Дэвид устанавливал оборудование, павиан по имени Наруто выхватил камеру и сделал серию снимков, среди которых оказалось удачное селфи.

И вот в 2015 году организация PETA (The People for the Ethical Treatment of Animals) подала иск. «Зеленые» правозащитники требовали передать им контроль на авторские права Наруто. Они утверждали, что сделанное фото принадлежит ему, и деньги, заработанные на использовании этой фотографии, тоже должны быть собственностью обезьяны. На прошлой неделе после всех судебных разбирательств стороны заключили мировое соглашение – 25% прибыли от продажи снимков пойдет в организации, защищающие места обитания приматов.