Удали зуб мудрости РАЗУМНО!

Все хотят иметь красивую улыбку и здоровые зубы.

Однако если вовремя не заметить неправильное прорезывание восьмого зуба (зуба мудрости), то сформированный зубной ряд может деформироваться из-за тесноты и нехватки места для «восьмерки». Неправильный процесс ее роста обычно сопровождается болями, разрушением соседнего зуба, испорченной улыбкой. Так называемые зубы мудрости (восьмые зубы или «восьмерки»), – это последние зубы, которые вырастают у человека к 18–20 годам. Предполагается, что именно в этом возрасте формируется рассудительность, поэтому «восьмерки» называют зубами мудрости.

Зачем нужно удалять «восьмерки»?

Показания к удалению зубов мудрости могут быть разными. Наиболее распространенное заболевание – это инфекционное воспаление тканей, окружающих коронку «восьмерки». Возможно осложненное течение – перикоронит (гнойное воспаление тканей десны). Нередко наблюдается разрастание кисты, которое проходит без симптомов.

Перечислим весомые причины удаления зубов мудрости:

– «восьмерка» имеет неправильное наклонное или горизонтальное расположение;

– наблюдаются гнойные абсцессы десны;

– растущий зуб мудрости травмирует язык или щеку;

– смещается зубной ряд из-за неправильного роста «восьмерки».

Если у вас смещен зубной ряд, прежде чем идти к ортодонту для выравнивания зубов, нужно сначала получить консультацию хирурга и удалить «восьмерки».

Более того, очень часто встречается, что все четыре зуба мудрости размещены неправильно. Поэтому целесообразно удалить все четыре «восьмерки» за один хирургический сеанс под общим наркозом. На это потребуется всего один час без боли и неудобств.

Особенности удаления зубов мудрости в Smart Clinic

Процесс извлечения зубов мудрости отличается от методики удаления другого типа зубов, поскольку предполагает более серьезное хирургическое вмешательство, требующее определенных навыков от хирурга. В Smart Clinic такую деликатную работу проводит опытный специалист, врач стоматолог-хирург Егор Александрович Левитас, который выполняет эту процедуру четко, правильно и без боли.

Послеоперационный период, следующий за этой хирургической процедурой, – практически неощутимый, без каких-либо неудобств.

Кажется невозможным удалить неверно растущий зуб мудрости, поскольку он прячется за деснами и другими зубами. Но стоматологи-хирурги Smart Clinic владеют несколькими современными техниками.

Сначала врач делает полное обезболивание современными средствами. Анестезия для вас лучший друг, ее действие эффективно и исключает любые болезненные ощущения.

В настоящее время самым передовым методом для проведения операции по удалению зубов мудрости является применение ультразвукового аппарата, который успешно используется в Smart Clinic.

Ультразвуковое удаление зубов считается нетравматичным, безболезненным и щадящим. Данная процедура позволяет избежать ненужных потерь костной ткани и снижает риски возникновения повреждения нервно-сосудистых пучков.

Преимущества применения ультразвукового аппарата для удаления «восьмерок»

Применение ультразвукового аппарата (пьезохирургического) для удаления дает возможность получить точные разрезы и исключить термические травмы, что в совокупности снижает риск возникновения воспалительных поражений в месте лунки удаленного зуба мудрости.

Помимо этого, к преимуществам использования УЗ-аппарата при удалении «восьмерки» можно отнести:

Максимальную безопасность для пациента. Отсутствие кровотечения (во время и после операции) и отеков. Уменьшение срока реабилитации после хирургического вмешательства. Антибактериальный эффект ультразвука исключает назначение антибиотиков пациенту.

Высококвалифицированные стоматологи-хирурги Smart Clinic советуют вам не дожидаться боли, онемения, воспаления в области «восьмерки», сигнализирующих о неблагополучии, а безотлагательно обратиться за консультацией к врачу.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.