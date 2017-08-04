Улучшить город

Тольяттинцы берут инициативу на себя.

На первый взгляд, может показаться, что большинство жителей Тольятти не хотят принимать участие в благоустройстве города. Да, сидеть дома, ничего не делать и говорить, что Тольятти ужасно выглядит, проще всего. Однако есть и инициативные жители. Именно они убирают мусор, ремонтируют лавочки, стригут газоны, сажают деревья и стараются сделать наш город лучше.

Облагородили сквер

В конце июля жительница Тольятти Екатерина Коурова собрала несколько десятков неравнодушных горожан, чтобы привести в порядок сквер около ТЦ «Русь на Волге», за которым никто не ухаживал уже многие годы. Девушка выложила пост в «Инстаграм», в котором сообщила о своих намерениях, перечислила запланированные работы, даты и время, когда они будут проводиться, и все, что необходимо для облагораживания территории.

«Мы стали грамотнее: знаем свои права, смотрим политические новости и ток-шоу, рассуждаем на кухне о том, как поднять Россию с колен, знаем, кто и что нам должен. И совсем забыли, что и мы что-то должны», – пишет в своем профиле Екатерина.

За неделю работ активные жители города заменили доски на лавочках, предварительно покрасив их, собрали мусор, подмели дорожки и постригли газон. Приложили руку к обновлению сквера даже дети. Стоит отметить, что руководство ТЦ «Русь на Волге» внесло спонсорский взнос в размере 20 тыс. рублей и полностью содействовало работе. Кроме того, магазины «БауМаркет» и «Мир крепежа» продали все необходимые для работ материалы по себестоимости.

«Я надеюсь, что эта акция только начало, – говорит Екатерина. – До конца лета планирую привести в порядок еще два места – по одному в Центральном и Комсомольском районах».

Вывезли мусор

Кроме того, в начале летнего сезона состоялись ежегодные городские субботники. В этом году вышли очищать Тольятти от мусора почти 66 тыс. человек. В мероприятиях по преображению города приняли участие как крупные организации (АВТОВАЗ, театр «Колесо», «Трансаммиак», Тольяттинский судоремонтный завод, МП «АТП»), так и активные жители города. Площадь убранной территории составила более 20 кв. км. Для сравнения: в 2016 году убрали на 7 кв. км меньше. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, из города вывезли 4,5 тыс. тонн мусора.