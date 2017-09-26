Восемь слабых мест Lada Vesta

25 сентября исполнится два года началу производства самой главной вазовской новинки последних лет — Lada Vesta.

Автомобиль, тепло встреченный экспертами от автомобильного мира, тем не менее, так и не занял первого места на российском рынке, как это было когда-то со всеми вазовскими новыми моделями после их выхода на рынок.

«Почему так произошло? Для этого достаточно заглянуть в интернет и почитать отзывы владельцев об этой машине. Вывод из этого чтения можно сделать однозначный: Lada Vesta — это несомненно удачная, но увы все еще сырая машина», - пишут «Детали Авто». - Приводя список недостатков новой модели, мы не претендуем на какую-то статическую точность. Это всего лишь компиляция жалоб автолюбителей, которые приобрели Lada Vesta и столкнулись с какими-либо недостатками: как конструктивными, так и связанными с качеством сборки или комплектующих.

1. Стуки и скрипы в подвеске

Особенно этот дефект был заметен при проезде дорожных неровностей, например, «лежачих полицейских». АвтоВАЗ эту проблему признал и заявил, что устранил ее путем замены втулки стабилизатора на более жесткую полиуретановую. Но тем не менее до сих пор жалобы от владельцев «Весты», по крайней мере на момент весны 2017 года, есть, так как штатные втулки, по многим свидетельствам не решают проблему.

Владельцы автомобиля в настоящее время решают ее самостоятельно установкой нештатных полиуретановых втулок от других моделей, чаще всего, от Chevrolet Niva.

Как оказалось, стуки и скрипы в машине возникают и от иных причин. Один из пользователей форума Ладаонлайн перечисляет их:

тросик ручника (закрепить на стяжки);

демпферы крышки багажника (смазать силиконовой смазкой, ослабить);

замок багажника (смазать замок, устранить люфт);

в районе задней опоры, стянуть отбойник по штоку стойки вниз (вытащить из гильзы опоры), побрызгать в гильзу опоры силиконовым спреем и поставить отбойник на место.

замки спинки заднего сиденья (смазать, намотать изоленту).

вещи или инструмент в багажнике.

2. Слабая роботизированная коробка передач

Особенно этот узел автомобиля не нравится любителям динамичной езды. Вазовский «робот» якобы «тупит», задерживая переключение передач, и доставляя дискомфорт водителю, например, при обгоне по трассе. Есть жалобы на поведение РКП в пробках, особенно, если приходится стоять на подъемах: машина, якобы, откатывается назад. Кроме того, первый вазовский «робот», увы, пока ненадежен в эксплуатации. То тут, то там встречаются свидетельства о выходе из строя самых различных деталей РКП, что, впрочем, несколько компенсируется ремонтопригодностью и дешевизной первой вазовской автоматической коробки.

Впрочем, есть те, кто вазовским «роботом» вполне доволен, и их немало.

3. Вибрации при трогании с места

АвтоВАЗ в конце прошлого года заявлял, что решил эту проблему, заменив диски сцепления Valeo на более совершенные той же фирмы. Тем не менее, жалобы от владельцев машины на этот дефект есть и в настоящее время, хотя их стало несколько меньше. Владельцы также приноровились решать эту проблему своими силами, меняя диски сцепления на более качественные детали других производителей.

4. Гул и дребезжание глушителя на 3000 оборотов двигателя

Глушитель меняют по гарантии. Пока, из открытых источников невозможно выяснить, кто виноват в этом дефекте: производитель выхлопной системы (германский Eberspacher) или ижевские сборщики.

5. Грязь под капотом

Об этом недостатке заговорили практически сразу после того, как новинка поступила в продажу. Особенно владельцев не радовал тот факт, что грязь забивает замок капота. Бич первых «Вест» АвтоВАЗ решал заменой прокладки крышки двигательного отсека. Грязи стало меньше, но она там все еще есть и на новейших «Вестах».

6. Ненадежная электрика и электроника

На первых «Вестах» электронные узлы отказывали очень часто: магнитола теряла блютуз, а навигатор терял спутник. Владельцы заявляли о проблемах с блоком управления электроникой, который иногда полностью выходил из строя. Волну жалоб вызвали и такие детали, как обогрев лобового стекла (сгорал), «троения» двигателя, некорректную работу электронной педали газа и т. д. Сейчас жалоб на электрику и электронику «Весты» гораздо меньше. Возможно, АвтоВАЗу удалось найти и, как минимум, частично устранить причины этих недостатков на машинах 2015-2016 годов выпуска.

7. Шумность двигателя и коробки

Год назад АВТОВАЗ ради удешевления модели заменил французскую коробку на отечественную, и на все опасения потребителей отвечал, что проблему с высокой шумностью этого узла удалось решить. Теперь можно с уверенностью сказать, что извечную проблему своей механической трансмиссии АвтоВАЗу победить до конца не удалось, несмотря на заявления об обратном. «Вестовладельцы», особенно те, кто пересел на новую «Ладу» с иномарок, жалуются на «фирменный» вазовский вой коробки. Хотя, конечно, если сравнивать с предыдущими моделями АВТОВАЗа,то прогресс в борьбе с шумом налицо.

Аналогичные нарекания вызывает и двигатель 1.6 (ВАЗ-2129). Автолюбители пишут, что он шумит «как трактор» или «как «пазик», особенно в момент прогрева. И эти отзывы исходят, в основном, от вчерашних владельцев иномарок, которые не привыкли к такому уровню шума в салоне.

8. Скрипы в салоне

На жалобы первых «вестовладельцев» АвтоВАЗ отреагировал оперативно, укрепив детали интерьера в 45 местах и, попутно сделав салон более теплым. Но, тем не менее,жалобы на «сверчков» в салоне в интернете все еще встречаются. Вполне возможно,что об этом пишут владельцы «Вест» первых выпусков.

Конечно, слабых мест в «Весты» не 8, а гораздо больше, потому что почти в каждом из перечисленных пунктов «зашито» по нескольку проблем. Не спасла «Весту» и замена российских поставщиков на иностранных: последние, как выяснилось, тоже могут гнать брак и поставлять несовершенные с точки зрения потребительских свойств детали. С другой стороны, АВТОВАЗ наверняка знает про эти недостатки и работает над ними, а некоторые, возможно, уже устранил. Так на первых выпущенных моделях царапались турецкие стекла, отмечался повышенный расход масла на двигателях 1.8(по некоторым свидетельствам, из-за китайских клапанов), «Веста» теряла колпаки с колес и щетки стеклоочистителя, были проблемы с холодным запуском и т. д. Но сейчас рекламаций на эти недостатки практически нет, поэтому в вышеприведенный список они не вошли.

Источник: TLTgorod