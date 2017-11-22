Восточные обычаи

Тольятти глазами Владимира Ли

В 1966 году Ташкент почти полностью был разрушен страшным землетрясением. Однако за 3,5 года его восстановили благодаря помощи союзных республик. До сих пор сохранились здания с табличками «Ташкенту – от России, Белоруссии…». На прошедшей неделе родившийся в столице Узбекистана кореец Владимир Ли рассказал «ПН» о протестантской вере, русском имени, восточных традициях и о том, за что он любит Тольятти.

Хочу быть русским

По национальности я кореец. В начале ХХ века, во время русско-японской войны, мои родственники перебрались из Южной Кореи в Узбекистан. Тогда же, чтобы не сильно выделяться, они поменяли имена на русские. С тех пор в нашей семье всех детей называют по-русски: так что Владимир – мое настоящее имя, а не рабочий псевдоним.

Из Ташкента мы перебрались, когда мне исполнилось пять лет. В то время отец работал начальником на заводе, у нас была квартира, частный дом, машина. Однако родители чувствовали, надвигаются серьезные перемены, и решили уехать в Россию.

Переезд дался нам большим трудом: никаких знакомых в Тольятти, да и вообще в России, не было. Меня же постоянно дразнили в школе, приходилось даже драться. Однажды я пришел домой в слезах и сказал маме и папе: «Зачем вы родили меня корейцем? Хочу быть русским». Я действительно так думал лет до 15. Сейчас же понимаю, как это было по-детски. Сегодня моя восточная внешность помогает мне в работе: я выделяюсь, меня запоминают – соответственно, поток клиентов увеличивается. Друзья даже посмеиваются: «Вов, ты смог чего-то добиться, потому что ты кореец».

Традиции гостеприимства

Последний раз я был в Ташкенте год назад. Это очень красивый и современный город. Но я бы не хотел там жить, потому что люблю Тольятти. Конечно, так было не всегда: до 16 лет я мечтал вернуться в Узбекистан. Здесь проблема в том, что со всех сторон говорят: нет денег, некуда сходить, плохие люди. Однако позже я начал ездить по другим городам и странам и понял, что Тольятти хорошее место. И это зависит не от внешних факторов, таких как красота зданий и качество дорог, а от тебя самого: от того, что ты делаешь и какими людьми себя окружаешь.

Если сравнивать жителей Ташкента и Тольятти, могу сказать, что восточные люди невероятно гостеприимны. Соседи ходят друг к другу на застолья и обязательно приносят угощения, хотя люди там менее обеспеченные.

В самом Ташкенте, конечно, уровень жизни примерно такой же, как в Тольятти, и цены почти не отличаются. А вот за его пределами все намного дешевле. Например, в прошлом году мы за 50 рублей наняли маршрутку и водитель целый час возил нас по делам.

Семейные обязанности

В Узбекистане культ еды. В Тольятти ты пришел в кафе, поел и ушел. Там же нельзя уходить, если стол пустой. Если ты поел, нужно обязательно заказать что-то еще: это ты можешь оставить, а можешь забрать с собой. Кроме того, в восточных странах важны семейные ценности: здесь дети вырастают и уходят из дома, а там старший сын должен всю жизнь финансово помогать родителям и, по возможности, младшим братьям и сестрам.

Наша семья и в Тольятти живет в соответствии с восточными традициями. Каждый воскресный вечер мы собираемся вместе, даже если виделись пару дней назад. По выходным ходим в церковь. Кстати, у корейцев протестантская вера.

Моей русской жене в нашей семье, конечно, бывает нелегко. Если в России то, что муж моет посуду, ни у кого не вызывает удивления, то на Востоке так не принято – мужчина выполняет свои обязанности, а женщина – свои. Конечно, если она устала, я помогаю, но все же не слишком часто.