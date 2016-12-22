Воу-воу. Тольятти глазами Ахмеда Али Хигази Фаргали

Однажды я гулял в Тольятти 2 августа и встретил друзей. Они удивились, увидев меня на улице, и сказали, что я сумасшедший, раз вышел из дома в день ВДВ. А я даже не знал, что это такое.

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Кто: кальянщик, 35 лет

Откуда: Каир, Египет

Сколько прожил в Тольятти: 9 лет

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9 декабря в Каире на улице, ведущей к знаменитым пирамидам Гизы, была взорвана бомба. Предположительно, взрывное устройство было заложено в мусорный бак поблизости от полицейского блокпоста. В то же время египтянин Ахмед Фаргали, чей родной дом, по его словам, находится в пятидесяти метрах от пирамид, рассказал «ПН» о трудном пути журналиста в своей стране, трудолюбивых тольяттинцах и семейном счастье.

Багажный отсек

Я родился и вырос в Каире, в районе Гиза, получил образование в Каирском университете – учился на журналиста. Отец, государственный служащий, отправил меня защищать диплом в Лондон, чтобы затем я смог устроиться работать в ведущий египетский журнал. Когда вернулся в родную страну, во мне кипела энергия, и я стал заниматься журналистскими расследованиями. Мне было интересно, почему у Египта не получается жить как у всех цивилизованных государств, куда пошли деньги, выделенные на Суэцкий канал.

В итоге после ряда расследований меня глубокой ночью забрали из дома и три месяца держали в тюрьме в ожидании суда. Потом в деле что-то изменилось и меня отправили в США. После некоторых мытарств я устроился в малобюджетное рекламное издание. Вероятно, про мою египетскую работу узнали и там, поэтому подставили, обвинив в грабеже. В итоге в Египет я возвращался в багажном отсеке самолета со связанными руками. В общем, можно кино снимать! Как вы понимаете, я фактически получил запрет на работу по профессии в своей стране.

Первый снег

В Тольятти я приехал в 2008 году, к девушке – мы познакомились через общих друзей. И первое мое впечатление от города нельзя описать никак, кроме «воу-воу». Однако я сомневался, смогу ли найти общий язык с тольяттинцами и до сих пор испытываю с этим некоторые трудности. Но все оказалось гораздо лучше, чем себе представлял.

Думаю, хороший город или нет – зависит от жителей. Именно они решают, будет ли это благоустроенное и удобное место. В Тольятти, мне кажется, с этим больших проблем нет – красивое место. Особенно мне нравится здесь летом – деревья зеленые, жарко. Люблю ездить на шашлыки. Снег я впервые увидел тоже в Тольятти, с холодом свыкнуться до сих пор не могу.

У тольяттинцев и каирцев есть одно небольшое сходство и множество различий. Мы с вами похожи в том, что всегда чувствуем, когда человек говорит правду, и стремимся помогать безвозмездно. Ключевая разница – в менталитете. 95% каирцев не интересуются ничем, кроме низменных удовольствий, и только 5% усердно работают. В Тольятти же большинство жителей заботятся о будущем, трудятся и не любят тратить время зря.

Косые взгляды

Египтяне в своей стране к русским привыкли, а вот в России к моим соотечественникам относятся с предубеждением. Впрочем, не только к нам, но и ко всем мусульманам или азиатам. Я постоянно ловлю на себе косые взгляды в общественном транспорте. А у меня, между прочим, высшее образование!

Однажды гулял по Тольятти 2 августа и встретил друзей. Они удивились, увидев меня на улице, и сказали, что я сумасшедший, раз вышел из дома в день ВДВ. А я даже не знал, что это такое. Они рассказали, что в этот день меня могут побить за мой цвет кожи. Это я никогда не смогу понять и принять. В итоге ребята везде ходили со мной и охраняли меня от десантников. Но все равно тольяттинская молодежь, я считаю, гораздо добрее, чем, например, московская.

Главное, что меня связывает с Тольятти, – здесь родился мой сын Амин. Когда после работы я смотрю ему в глаза, то забываю обо всех трудностях и проблемах. Ребенок – это мой долг и моя ответственность, хочу воспитать его достойным человеком.