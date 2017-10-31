Возможности будущего

Вячеслав Волков – о том, что «послезавтра» нужно проектировать.

«ПН» в своей новой рубрике «Послезавтра» продолжает нащупывать грани будущего. Очередной номер – очередная серия. Ее автор Вячеслав Волков – человек с большим бэкграундом: бывший заместитель мэра Тольятти, покоритель Эвереста, эксперт Российской академии госслужбы при Президенте РФ.

Начать свой текст хочу с двух цитат небезызвестных людей. Михаил Жванецкий: «Еще вчера сегодня было завтра». Джонатан Свифт: «Лишь очень немногие живут сегодняшним днем, большинство готовится жить позднее».

С некоторой долей предосторожности пытаюсь понять логику людей, берущих на себя смелость делать публичные прогнозы на будущее. Зачастую в основе их утверждений лежит большая доля личного ощущения себя сегодня и перенесение этого образа на потом, на будущее в соответствии с представлением о котором подбираются аргументы и ссылки. Прогнозы Глазьева, Кудрина, цикличность, традиции, «так было в истории», аналогичные сценарии развитая событий в других местах… Но как-то странно смотрится этот подход – обосновывать будущее прошлым! Опять-таки Михал Михалыч Жванецкий об этом же: «Чего искать впереди, когда весь опыт сзади»!

На мой взгляд, чтобы обсуждать будущее, нужно понять сегодняшнее, которое является продолжением и следствием прошлого. Почему оно такое, чей волей и какими событиями мы обязаны тому, что есть? А это и есть бесценный опыт для понимания, как формируется то, что есть сейчас. Конечно же, и прошлые события и факты можно трактовать по-разному, но о них хоть можно спорить. А как спорить о будущем, апеллируя к прошлому? Ведь то, что сегодня – это уникально и неповторимо по понятию, но к его пониманию можно прийти через анализ предшествующего пути.

Будущее задается волей людей и желанием перемен. Для кого актуально будущее? Конечно же, для тех, кто собирается в нем жить. То есть истинным заказчиком будущего является молодежь. И вопрос только в том, как этого заказчика сделать ответственным исполнителем построения будущего. Конечно же, публичная дискуссия о том, какое будущее нас ожидает, очень важна, поскольку актуализирует в городском пространстве эту тему, вызывая интерес и поиск подходов удовлетворения этого интереса. А это значит, есть пространство, куда можно направлять энергию молодых.

Построение будущего – это сложная техническая работа, основанная на освоении компетенции проектирования. Назначение проектной деятельности – создание того, чего нет сегодня. И если конструктор и творец реализуют своим искусством возможности, то проектировщик должен создавать среду для воплощения этих возможностей. А значит, в предельном смысле проект – это проект новой среды, среды будущего.

Да, изобретение пара, электричества и интернета открывают новые возможности для построения новой среды жизни, но в какой форме это будет проявлено – зависит от воли и ответственности проектировщика. Если принять эту логику, то будущее того или иного места зависит от наличия в нем критической массы людей, нацеленных жить по собственной воле в желаемом будущем. Конечно же, внешнее окружение оказывает значимое влияние на проявление воли и желаний, но лишь ровно настолько, насколько оно может быть оценено и соотнесено с собственными претензиями.

Имеет ли возможность город иметь свое желаемое будущее? Да, ведь в нем всегда есть та критическая масса людей, желающих перемен к лучшему и иному, задаваемому позитивными ожиданиями желаемого будущего.

И в нашем Тольятти опыт работы с будущим по формированию позитивного образа с учетом интересов небезразличных людей был. Это проект для тех, кто еще помнит Городской стратегический совет, созданный Тольяттинским университетом при Сергее Федоровиче Жилкине. Почему он не стал постоянным и обновляемым механизмом? Скорее всего потому, что основной его состав был не слишком молод, и это определяло свои горизонты будущего.

Понимая конструктивность будущего и подходы к его формированию, вижу своей сегодняшней задачей выращивание молодого поколения, обучая его техникам проектирования и идеологизируя смыслами их ответственности за будущее.