Забытые герои и антигерои Тольятти. Часть вторая. Отрицательная

В России многие понятия размыты. К примеру, у нас, в отличие от Запада, практически не действует понятие «репутация» и, соответственно, нет репутационных рисков.

В цивилизованной стране, если чиновник или бизнесмен поступает «недолжным» образом и получает негативную оценку общественности, он больше не работает. У нас же часто случается обратное: после совершения преступления человек достигает еще больших высот, как бы подавая окружающим негласный знак – «делай как я». Подборка из шести тольяттинских «антигероев» наглядно иллюстрирует этот феномен.

Сергей Лекторович

Сколько лет: 34 года

Чем известен: В августе 2012 года Volkswagen Touareg тольяттинского бизнесмена Сергея Лекторовича, двигаясь по Лесопарковому шоссе Тольятти, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105, в котором семья Тихоновых ехала крестить годовалого сына. В результате в «пятерке» погибла 29-летняя женщина, ее супруг и ребенок попали в больницу.

Лекторович скрылся с места преступления, бросив автомобиль на дороге. В его салоне нашли огнестрельное оружие и открытые бутылки с алкоголем. Через два дня после случившегося Сергей сдался полиции и признал свою вину. Тогда некоторые эксперты говорили о том, что Лекторович скрывался два дня, чтобы следователи не обнаружили в его крови следы алкоголя.

В апреле 2013 года суд Центрального района Тольятти приговорил Лекторовича к трем годам колонии-поселения и на два года лишил его права управления транспортными средствами. Однако, с учетом времени пребывания в СИЗО, он пробыл в заключении всего 18 месяцев и вышел по УДО.

Что сейчас: В 2009 году основал компанию «Инновационные системы пожаробезопасности» (ИСП). Сейчас ИСП – резидент технопарка «Жигулевская долина».

Павел Алешкин

Сколько лет: 52 года

Чем известен: Работая под вывеской «АДА», Алешкин провернул множество сомнительных дел. Самая громкая – история с векселями АВТОВАЗа. В 1996 году администрация города передала «АДЕ» под руководством Павла Алешкина векселя завода, поступившие в бюджет города в счет налоговых платежей на сумму 255 млрд рублей. По условиям сделки «АДА» должна была получить с АВТОВАЗа автомобили, продать их, а вырученные деньги перечислить в городской бюджет. 7150 автомобилей были реализованы, однако в бюджет «АДА» перечислила не 255 млрд рублей, а лишь 75.

Еще показательный пример. 16 сентября 1996 года администрация передала компании 10 млрд рублей для закупки строительного оборудования у итальянской фирмы «Монета». «АДА» должна была вложить еще 10 млрд собственных средств и закупить у итальянцев завод по производству стеновых панелей. Завод купили, но перечислили «Монете» лишь $600 тыс., то есть чуть больше 3 млрд рублей. Остальные деньги исчезли. Алешкин не вложил в проект ни копейки.

Что сейчас: помещен в СИЗО «Матросская тишина» в Москве по обвинению в мошенничестве.

Наталья Немых

Сколько лет: 54 года

Чем известна: Наталья Немых, целых 14 лет возглавлявшая горкомзем Тольятти, свою славу приобрела благодаря знаменитому «земельному делу», по которому вместе с ней проходил и экс-мэр Николай Уткин. По информации областного СУ СК, дело было возбуждено в отношении должностных лиц тольяттинской мэрии и комитета по земельным ресурсам и землеустройству по факту имевшего место незаконного распоряжения землями сельхозпредприятий – СХПК им. Степана Разина и СХЗАО «Россия», ныне ОАО «Нива». Следствие установило, что Немых «превысила свои должностные полномочия, незаконно распоряжаясь землями сельхозпредприятия, передавая их в собственность, бессрочное пользование и аренду различным физическим и юрлицам на цели, не связанные с ведением сельского хозяйства, с выдачей последним правоустанавливающих и подтверждающих документов установленного образца, чем существенно нарушила права и законные интересы сельхозпредприятий, причинив им значительный материальный ущерб».

Также Немых добивалась исключения тольяттинского леса из гослесфонда и приложила руку к продаже частным лицам нескольких детских лагерей, находящихся в зоне отдыха.

По решению суда Немых получила восемь лет колонии общего решения. В заключении пробыла четыре года.

Что сейчас: живет в Тольятти, не работает.

Игорь Бузюков

Сколько лет: 50

Чем известен: Директор некогда крупнейшей строительной компании «Стройфинанс» Игорь Бузюков стал основным свидетелем обвинения по делу экс-мэра Тольятти Николая Уткина. В апреле 2007 года Бузюков обратился к правоохранителям с заявлением, что Уткин и Немых вымогают у него деньги в размере 150 млн рублей за продление договора аренды привлекательного участка около набережной Тольятти, где «Стройфинанс» собирался строить «Прибрежный парк». Бузюкова снабдили деньгами и записывающим устройством. После передачи денег посреднику все фигуранты были арестованы. Уже в ходе расследования Бузюков вдруг неожиданно вспомнил, что несколько лет назад его заставили передать земельному управлению мэрии здание на улице Комсомольской. На суде именно показания Бузюкова, а также сделанная им диктофонная запись стали главными доказательствами вины Николая Уткина. Сам мэр неоднократно подчеркивал, что дело носит политический характер, а Бузюков – лишь орудие в руках «заказчиков».

«Прибрежный парк», который в те годы пиарили во всех СМИ, так и не был построен, а дольщики «Стройфинанса» получили статус обманутых.

Что сейчас: вскоре после ареста Уткина силовики произвели выемку документов в «Стройфинансе». Бузюков не стал дожидаться финала и сбежал в Доминиканскую Республику.

Юлия Круглова

Сколько лет: 42 года

Чем известна: Экс-директор тольяттинского филиала СК «Оранта» Юлия Круглова в 2010 году была осуждена за мошенничество – бизнесвумен причинила ущерб филиалу СК в размере 16 млн рублей. Центральный районный суд Тольятти под председательством Ирины Хархан определил наказание для Кругловой в виде трех лет колонии общего режима. Осужденная была взята под стражу в зале суда.

Это решение вызвало широкий резонанс: признанная виновной в афере являлась многодетной матерью и на момент вынесения приговора вновь была беременной. В ситуацию вмешался бывший российский омбудсмен Павел Астахов, тему активно освещали СМИ, в защиту Кругловой провели митинг. Самарский областной суд подтвердил виновность мошенницы, однако под давлением общественности дал отсрочку исполнения наказания до 2022 года, когда младшей дочери Юлии исполнится 14 лет. Круглова свою вину так и не признала.

Что сейчас: региональный куратор и директор студии Хабенского «Оперение» в Тольятти. Статус директора, надо полагать, позволяет ей иметь доступ к финансам студии.

Татьяна Жевжаренко

Сколько лет: 52 года

Чем известна: Экс-председатель правления ЗАО «Полимеравто» (вазовского поставщика масел, присадок и растворителей) Татьяна Жевжаренко с 2005 по 2007 год имела блестящую репутацию в городе: ее кредитовали банки, предприятия платили по счетам, а дела, казалось, шли в гору. С приходом на автозавод московского менеджмента начались проблемы и у «Полимеравто». А жить Жевжаренко хотелось как прежде – на широкую ногу. Так было положено начало мошеннической схеме в сфере кредитования: компании Жевжаренко брали кредиты в Альфа-Банке, предоставляя ложные сведения о своем финансовом состоянии. Через год работники этих компаний и расчеты по их контрактам с АВТОВАЗом переводились на компании с такими же названиями, но другими ИНН. И кредитовались вновь. По такой же схеме Жевжаренко действовала еще с восемью банками.

Первым заявление в правоохранительные органы подало ОАО «Альфа-Банк» за хищение 148 млн рублей, следом потянулись и другие кредитные организации. В итоге Жевжаренко была осуждена за хищение самой крупной суммы в истории Тольятти – почти 1 млрд рублей. Приговор – 8 лет колонии общего режима. Похищенные деньги Жевжаренко не вернула.

Что сейчас: сидит в тюрьме.