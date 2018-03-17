Загородный дом снова в тренде

Главным при выборе объекта стала надежность застройщика.

Всего десять лет назад жить за пределами города могли позволить себе лишь избранные категории людей с высоким уровнем дохода. Свой дом был прежде всего показателем достатка, своеобразным пропуском в высший свет. Сегодня все изменилось, и загородный дом или таунхаус со всеми современными коммуникациями стал символом благополучия и показателем выбора своего владельца. Выбора в пользу экологии, свежего воздуха, комфорта и благоустройства. Спорить о том, что лучше – дом или квартира, смысла нет. Каждому свое. Между тем все большее число тольяттинцев продолжают присматриваться к жизни за городом. И делая выбор, обращают особое внимание на надежность застройщика.

Конечно, сторонников городской жизни по-прежнему немало. Но в Тольятти, который вполне можно назвать индустриальным мегаполисом по сравнению с другими периферийными городами, жизнь за его пределами приобретает какой-то особый смысл: это возможность сбежать от пыли, смога, пробок, суеты и однообразия пейзажа каменных джунглей.

Причин переезда в свой собственный дом или таунхаус на самом деле много. В доме всегда просторнее и свободнее, чем в городском жилище: можно не только каждому выделить по комнате, но и библиотеку со столовой оборудовать. Для семьи, состоящей из нескольких поколений, это вообще идеальный вариант, да и маленьким детям привольно живется в таких условиях. Не придется тратить времени для выезда «на природу» – она и так рядом. Но все прелести загородной жизни проявятся лишь в том случае, если место будет выбрано экологически чистое: не очень приятно жить рядом с пыльной трассой или железной дорогой.

Для тольяттинцев после ряда неприятных случаев в сфере загородного строительства главным показателем выбора стала юридическая чистота проекта. Научившись на чужих ошибках, покупатели тщательно проверяют документы, чтобы убедиться, что земля находится в собственности у продавца или застройщика и имеет назначение индивидуального жилого строительства.

«Переезд в свой дом – это прогрессивное явление и мечта любого человека, – комментирует «ПН» директор АН «Жемчужина» Алексей Кирюшин. – Потребность в этом есть, а ошибки, которые ранее совершались в сфере загородного жилья, сегодня помогают в решении этой задачи и делают ее максимально безопасной. Хорошие проекты влияют на увеличение потока людей, стремящихся переехать за город».

«Загородное жилье, в отличие от стандартных квартир, – это спокойный, размеренный образ жизни, свобода и дополнительные возможности, – соглашается с Кирюшиным Оксана Гринько, поселок Уютный. – В квартире нельзя ничего сделать за пределами своих квадратных метров. А дом можно расширить, сделать жилым чердак, пристроить веранду, поставить баню, гараж – все, что пожелаешь. Ведь в Уютном приобретается два объекта недвижимости – и земля, и дом, и это очень удобно. Участки у нас 5 соток и более.

В поселке более здоровая социальная жизнь – здесь люди здороваются, общаются, знают друг друга, помогают советом и делом. Хорошо живется в загородном доме детям: им могут позволить завести собаку и можно спокойно гулять по огороженной территории поселка. За городом люди становятся более открытыми, лучше проявляются поддержка и взаимопонимание. Плюс близость к природе: свежий воздух, чистейшая артезианская вода, лес, озера. Этот другой образ жизни дает возможность именно жить. И поэтому много и молодых, и возрастных семей выбирают сегодня именно загородный образ жизни».

«Загородное жилье это прежде всего уединенность, свежий воздух и экология. Плюс отсутствие проблем с парковкой и наличие земельного участка, который позволяет воплощать желания и мечты собственника: поставить баню, разбить палисадник, оборудовать теплицу, построить бассейн. Даже такое нехитрое удовольствие, как барбекю, доступно за городом круглый год, – рассказывает руководитель отдела продаж ЖК «Мечта» Неля Надеева. – Наш поселок «Мечта» закрытого типа: здесь круглосуточная охрана, видеонаблюдение, и жильцы чувствуют себя спокойно, а безопасность дорогого стоит. Мы продаем уже готовые дома различных планировок, есть дома «под ключ», что тоже очень важно для семьи, которая берет ипотеку и хочет сразу заехать в собственный дом. Кроме того, мы работаем по системе trade-in, то есть любая старая квартира может быть принята в зачет стоимости дома в ЖК «Мечта». Наши специалисты делают бесплатную оценку стоимости квартиры, а также организуют подбор подходящего варианта дома, включая проведение экскурсии по жилому комплексу и презентацию современных строительных технологий.