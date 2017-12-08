Застенчивые люди

Тольятти глазами Чжана Ючжуна.

Кто: студент, 20 лет

Откуда: Люпаньшуй, Китай

Сколько прожил в Тольятти: 1 месяц

Китай – одна из древнейших мировых цивилизаций, третья страна по площади и первая по населению. Практически каждый китайский город может похвастаться культурно-историческими памятниками или уникальными природными заповедниками. На прошедшей неделе уроженец Поднебесной Чжан Ючжун рассказал «ПН» о том, что русские похожи друг на друга, посетовал на высокие цены в Тольятти и отметил общее пристрастие наших народов к алкоголю.

Великое прошлое

В Тольятти я приехал месяц назад с помощью программы по обмену и сейчас преподаю китайский язык и культуру в Тольяттинском государственном университете. Несмотря на то, что дома меня зовут Чжан Ючжун, здесь, в России, вы можете называть меня английским именем Исаак или русским – Женя (его мне придумал местный друг).

Китай – страна с древней культурой и традициями, и мы, китайцы, очень гордимся этим. Однако и у русских то же ого-ого какой бэкграунд в плане духовных практик и исторических ценностей. Конечно, в долгих взаимоотношениях наших стран было много плохих моментов, но я надеюсь, что Россия и Китай всегда будут дружны – это же в общих интересах, мы можем быть полезны друг другу. В любом случае, я уважаю Россию, когда-то она была великой страной. А вот что касается будущего, вашей молодежи придется усердно поработать над улучшением ее имиджа.

Братья навек

Вообще, между нашими городами есть некоторое сходство. Например, Люпаньшуй – второй по величине город провинции Гуйчжоу, так же как Тольятти в области занимает второе место после Самары. Тольятти – промышленный город: здесь много заводов и фабрик, и на каждом шагу я вижу значок АВТОВАЗа. При всем при этом город вполне привлекательный. К тому же здесь наряду с архитектурой советских времен очень много современных зданий.

Что касается людей, мне кажется, что русские довольно похожи друг на друга — редко можно встретить кого-то легко узнаваемого. Я вижу, что тольяттинцы проявляют ко мне искренний интерес. Но так как не говорю по-русски, к сожалению, не могу пообщаться с большинством из них. Зато я подружился с теми, кто знает английский. Они часто спрашивают что-то вроде «а что об этом думают китайцы?», «как китайцы к этому относятся?». Кстати, те ребята, с которыми я общаюсь, очень добры ко мне. Они хотят, чтобы у меня сложилось хорошее впечатление о русских, и у них это получается

Мне кажется, что русские и китайцы очень похожи: молодежь любит американскую музыку и разговоры о политике, люди среднего возраста составляют основу общества, а пожилые мужчины и женщины продолжают работать даже на пенсии.

Непрозрачные презервативы

Почти все тольяттинские водители ездят слишком быстро и громко слушают музыку в машинах. У нас, конечно, тоже есть любители скорости и звука, но их совсем мало. Кроме того, я заметил, что многие местные молодые люди мечтают уехать жить за границу. Не все, но большая часть. Еще я обратил внимание на то, что здесь в супермаркетах презервативы продают в непрозрачных упаковках, как у нас. Выходит, что русские, как и китайцы, довольно застенчивы и стеснительны.

Хочу отметить, что мясо, яйца и молочные продукты в Тольятти (или вообще в России, я не знаю) дешевле и качественнее, чем в Китае. Это здорово. Однако все остальное стоит дороже, чем у нас, или примерно так же.

Честно говоря, меня поражают ваши магазины по продаже алкоголя: у вас так много разновидностей вина и водки! Мой дядя даже попросил, чтобы я прислал ему несколько бутылок. Пересылка обойдется очень дорого, поэтому постараюсь взять домой немного водки с собой в багаже. Вообще, китайцы любят выпить, но оказалось, что до русских нам далеко.