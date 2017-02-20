Жутко громко и запредельно близко. Обзор событий в Тольятти, России и мире с 13 по 19 февраля

Из кабины вертолета высадился летчик и направился к грузовику. «Прибежал, спрашивает в какой стороне Актюбинск», – сообщил по рации водитель фуры.

В Тольятти готовится к вскрытию капсул из прошлого. В самарском зоопарке поженили крокодилов. В Приморье нашли земельный участок неприличной формы. В Казахстане вертолетчики заблокировали автотрассу, чтобы спросить дорогу. В Великобритании «Википедия» помогла мужчине стать VIP-персоной. В Китае чиновники публично извиняются за свою сонливость.

Когда лучше не трогать

Тольятти готовится к историческому событию – вскрытию капсул с обращениями к потомкам ХХI века. Одну из них должны извлечь из памятника на Молодежном бульваре, который был установлен в 1978 году и посвящался 60-летию комсомола. Текст на плите в основании памятника призывает вскрыть капсулу в 2017 году. Ее извлечение решили приурочить ко Дню молодежи 25 июня.

Следующую капсулу извлекут через четыре месяца, в октябре, из фундамента дома на улице Свердлова, 37. Это первый дом Автозаводского района. Его построили в 1967 году, а в фундаменте закрепили капсулу с напутствием: «Вскрыть через 50 лет!» Сложность заключается в том, что никто не знает, как технически извлечь послание из фундамента.

Третья капсула находится в стене ремонтно-кузнечного цеха ВАЗа. Она была замурована накануне 100-летнего юбилея Ленина. Вазовцы тех лет решили обратиться к потомкам, завещая вскрыть капсулу в год 150-летия вождя мирового пролетариата, в 2020 году.

Когда Кузя встретил Герду

В зоопарке Самары оригинально отметили День всех влюбленных: сотрудники учреждения поженили крокодилов.

Одному из питомцев зоопарка, крокодилу Кузе, исполнилось 25 лет, и по этому поводу ему стали подыскивать невесту. На помощь пришли инвесторы, которые привезли в зоопарк 12-летнюю крокодилицу Герду. Новая подруга рептилии весит 38 кг. Ее длина составляет больше двух метров. Герду поселили в одном вольере с Кузей, причем она сразу нашла себе удобное место в бассейне. Сотрудники зоопарка надеются, что в ближайшее время пара обзаведется потомством.

Когда земля – народу

Земельный участок, очертаниями границ на карте «рисующий» мужской половой орган, нашли в деревне Кипарисово Надеждинского района Приморского края. Отмечается, что территория находится в центре поселка, при этом у нее пока нет кадастрового номера. В департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края подтвердили, что такой участок действительно существует.

«Это не хакерская атака. Участок действительно находится на оформлении, – смущенно пояснили чиновники. – Образование границ земельного участка, в том числе его конфигураций, осуществляется заявителем самостоятельно с помощью информационной системы «На Дальний Восток. Гражданину предоставляется возможность формировать земельный надел в произвольном виде, главное, чтобы его площадь не превышала один гектар».

Когда сверху не все видно

Дальнобойщики, которые передвигались по трассе Актобе – Шымкент в Казахстане, сняли видео с приземляющимся прямо на дорогу военным вертолетом Ми-8. Летательный аппарат перегородил проезжую часть, блокировав движение во всех направлениях.

На кадрах видно, как из кабины вертолета высаживается летчик и бежит к грузовику. Причина, по которой экипаж совершил столь отчаянный маневр, выяснилась после разговора летчика с водителем ближайшего грузовика. «Прибежал, спрашивал в какой стороне Актюбинск», – сообщил по рации водитель фуры.

После того как летчики узнали правильную дорогу, вертолет вознесся в небо. В министерстве обороны Казахстана заявили, что летный состав отрабатывал ориентирование на местности при ухудшении метеоусловий.

Когда айфон под рукой

Адам Бойд из Великобритании легко обманул секьюрити на концерте и получил место в VIP-ложе, а также был допущен за кулисы. И все это благодаря одной небольшой правке, внесенной им в статью «Википедии».

Опоздав на выступление музыкантов из группы The Sherlocks и поняв, что вид на сцену его не устраивает, хитрец решил написать в «Википедии», что он является двоюродным братом вокалиста группы, который участвовал в записи самого первого сингла. Бойд продемонстрировал статью охране, после чего его пропустили не только в VIP-ложу, но и к любимой группе. У парня была возможность познакомиться с музыкантами за сценой, но он ей не воспользовался, просидев весь концерт у бесплатного бара.

Когда собрание затянулось

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй были наказаны за сон на собрании, где обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов. Инцидент произошел в городском округе Сянъян. Один из спящих мужчин оказался заместителем директора фонда, субсидирующего жилплощадь для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей. По решению дисциплинарного бюро сянъянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.