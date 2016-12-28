Золотая цепочка доброты. Благотворительный спектакль принес больше полумиллиона рублей

«Промсвязьбанк никогда громко не заявлял о своих благотворительных программах. Однако это не значит, что таких программ нет, просто для нашего банка важны не красивые слова, а реальные поступки».

На минувшей неделе, 11 декабря, в Тольятти прошел благотворительный спектакль «Королевство кривых зеркал в городе Т». Благодаря отзывчивым и неравнодушным жителям нашего города удалось собрать 550 тыс. рублей, которые были направленны на реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

Морозным воскресным вечером в ДК «Тольяттиазот» был аншлаг: сотни тольяттинцев приехали на благотворительный спектакль «Королевство кривых зеркал в городе Т». В зале не осталось ни одного свободного места. Это неудивительно, ведь предновогодние благотворительные представления за 10 лет превратились в нашем городе в хорошую традицию. В качестве актеров в музыкальной постановке были задействованы известные люди – банкиры, предприниматели, представители городской администрации, общественные деятели. Сборы от спектаклей за эти годы составили внушительную сумму в 6,3 млн рублей и были направлены на лечение 22 детей. А спектакль «Королевство кривых зеркал в городе Т» помог аккумулировать более полумиллиона рублей.

«Вот уже много лет мы развиваем благотворительность на территории нашего города, – обратился к зрителям представитель Фонда «Тольятти». – Сегодня благодаря вам собраны средства на лечение двух тольяттинских детей – Степана Паршенко пяти лет и Полины Королевой семи лет. У Степана в результате реабилитации появится возможность научиться говорить, а у Полины может исполниться мечта – она хочет научиться ходить».

Перед спектаклем прошла традиционная церемония передачи оливкового дерева – символа благотворительности от патронессы благотворительности 2016 года Лилии Игнатьевой, советника президента ГК «АКОМ», патронессе 2017 года Галине Гузановой, директору мебельной фабрики «Ладья».

Затем на сцену с приветственным словом поднялась вице-президент и региональный директор ОО «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина. Банк выступил генеральным партнером мероприятия. «Сегодня я хотела бы сказать огромное спасибо от банка и от себя лично всем благотворителям, которые присутствуют здесь, всем, кто будет участвовать в спектакле, – сказала Татьяна Перемышлина. – Я помню, как очень давно принимала участие в создании Благотворительного «Фонда Тольятти». И я хочу выразить признательность его главе Борису Цирульникову, который много лет назад начал заниматься темой благотворительности. У Гете есть такие слова: «Доброта – это золотая цепочка, с помощью которой общество связывает себя друг с другом». И Борис Альбертович является как раз тем человеком, который стал первым звеном этой золотой цепочки. Поэтому пусть будет доброта, благотворительность, и пусть дети будут здоровы!»

Промсвязьбанк не только взял на себя ответственность, став генеральным спонсором мероприятия, – одну из ролей в благотворительном спектакле сыграла управляющая операционным офисом «Автозаводский район» ПАО «Промсвязьбанк» Елена Битяй. «Промсвязьбанк никогда громко не заявлял о своих благотворительных программах. Однако это не значит, что таких программ нет, просто для нашего банка важны не красивые слова, а реальные поступки. Наша благотворительность многопланова и разнообразна, но всегда имеет конкретных адресатов», – сказала Елена Битяй. Отметим, что Промсвязьбанк осуществляет благотворительную деятельность по целому ряду направлений. Это и финансирование социальных программ, и помощь в сфере науки и образования, и меценатство в сфере культуры, и поддержка духовного возрождения общества, и помощь ветеранам ВОВ.

После завершения спектакля слово взял мэр Сергей Андреев: «В канун Нового года благотворительный Фонд «Тольятти» устраивает потрясающий вечер. Потрясает он по двум простым причинам. Первая – мы сможем помочь двум тольяттинским детям: собранная сумма полностью пойдет на их реабилитацию. И вторая причина – эти люди, стоящие на сцене, потратили несколько недель своей жизни, выделяя каждый день по три-четыре часа на репетиции, прожили эти недели в напряженном ритме, чтобы подарить нам потрясающее впечатление. И все вместе мы сделали хорошее и важное дело». Затем мэр наградил благодарственными письмами всех участников благотворительного вечера, а цветы и презенты артистам и всем, кто помогал организовать спектакль, были предоставлены ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, в этот вечер были вручены знаки отличия участникам спектакля. Режиссеру-постановщику Валерию Логутенко присвоено звание «Народный режиссер города Тольятти». Звание «Народная артистка города Тольятти» получили дебютанты спектакля: Елена Битяй, Юлия Петренко, Софья Пархоменко, Виктория Федосеева. Благодарность за участие в спектакле вручили «Народным артистам» с большим стажем: Ольге Вавилиной, Виктору Варванину, Екатерине Вилетник, Анатолию Волошину, Алексею Вострикову, Валерию Гузанову, Галине Гузановой, Геннадию Евдокимову, Сергею Запивахину, Виталию Климашевскому, Евгению Козлову, Николаю Лёксину, Виталию Матвеееву, Оксане Поповой, Ларисе Прониной, Ирине Свешниковой, Борису Цирульникову, Владимиру Ягутяну.