Да здравствует грязь!

Пачкаем Nissan Qashqai 2017 в раскисшем поле.

Это, конечно, не загадка уровня картин Дэвида Линча, но все же, согласитесь, странно, что Nissan Qashqai до сих пор не появлялся в нашей прекрасной рубрике. Мы ходили мимо него не раз, посещая автосалон «Викинги» ради других моделей, и совсем не замечали. И вот на прошлой неделе случилось: тест-драйверы остановились перед рестайлинговой версией кроссовера, переглянулись, хмыкнули и тут же направились к руководству салона. «Нам нужны ключи от Qashqai!» – безапелляционно заявили мы. «Да берите, берите», – немного испугавшись нашего напора, ответил представитель «Викингов».

А у вас металл потек

Именно рестайлинг и стал причиной того, что мы, наконец, обратили внимание на Qashqai. Дизайн экстерьера был переосмыслен и переработан в европейском дизайн-центре Nissan. Теперь автомобиль напоминает Т-1000 из жидкого металла: многочисленные изгибы, плавные переходы, глубокие и мелкие выштамповки. Мощный капот отражает свет выразительным рельефом и силовыми ребрами, бампер изобилует мягкими перетекающими линиями, яркая окантовка окон цепляет взгляд. Решетка радиатора выполнена в форме уже классической трапеции и окантована килограммами хрома. Головная адаптивная оптика остроконечной формой и отделкой напоминает алмаз, где С-образные ходовые огни выполняют роль оправы.

В профиль Qashqai выглядит чуть ли не лучше, чем в фас. Тут дело в пропорциях: автомобиль вытянулся, его длина составляет почти 4,4 м, а вот высота, наоборот, уменьшилась до 1,6 м. Новые очертания не только добавили в облик стремительности, но и позволили увеличить внутреннее пространство. С помощью выштамповок с гладкими линиями, расположенных выше арок, дизайнеры визуально увеличили колесную базу, подчеркнув внедорожные качества автомобиля.

Корма повторяет концепцию, реализованную в передней части: плавные линии кузова, соседствуют с угловатой архитектурой бампера. Оптика стала крупнее и обзавелась светодиодами, а вот площадь заднего остекления заметно сократилась, что, увы, ухудшило обзор.

Некрасиво получилось

А вот салон автомобиля изменился не так заметно. Производитель отчитался в использовании более качественных материалов отделки, изменении формы рулевого колеса и внедрении современного интерфейса мультимедийной системы. Разберем все по порядку.

Пластик торпедо действительно обзавелся приятной упругостью и шелковистой текстурой. На подлокотниках и ручках использован более жесткий материал, чем раньше, но визуально он совершенно не отличается. В целом, в кабине царит атмосфера монолитной целостности. Видимо, чтобы не было совсем скучно, центральная консоль упакована в глянец, а дефлекторы блестят хромом.

Рулевое колесо прежнее, а вот его спицы стали несколько массивнее: в них «впаяли» многочисленные кнопки управления мультимедиа и вспомогательными системами. Как показала практика, пользоваться почти всеми этими кнопками удобно. Исключение составляет нижний ряд клавиш: регулировать громкость и «рулить» подключенным к системе телефоном не так комфортно, как хотелось бы.

По поводу «внедрения современного интерфейса мультимедийной системы». Мы, честно говоря, посмеялись над этим утверждением. Этот самый интерфейс, наоборот, очень старомодный. Такой дизайн рисовали еще в эпоху Windows XP, а в наши дни в почете так называемый material design. В общем, интерфейс медиасистемы – единственное сомнительное решение в Qashqai. И, да, размер монитора хотелось бы побольше: в базовых версиях его диагональ всего 5 дюймов, в дорогих – 7 дюймов, тоже не огонь по современным меркам. Зато есть система обзора с помощью круговых камер.

Лечебные грязи

Обновленный Qashqai выглядит как классический городской кроссовер. Как можно эксплуатировать его в формате «вездехода» и макать в грязь? Не только можно, но и нужно! Как только тест-драйверы оказались за городом, мы резко свернули с асфальта на раскисший проселок.

Пассажиры испуганно зашикали на водителя:

– Что за дела, дружище?

– Расслабьтесь и смотрите по сторонам.

В конце концов, а для чего тогда под рукой шайба, которая предлагает не только подключить «умный» полный привод, но и заблокировать раздатку? Через бордюры что ли скакать?

Прежде чем описывать наши приключения на пашне, нужно сообщить, что у нас под капотом. А под ним два атмосферных литра, выдающие на-гора 144 лошади. Общее руководство осуществляет вариатор под названием Xtronic. Все это без лишних вопросов разгоняет тяжелый Qashqai до сотни всего за десять секунд. Неплохой показатель, но нас больше интересовала интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i, которая должна обеспечить хорошую проходимость и максимальный контроль над дорогой. Вот ради этого мы и залезли в поле.

Итак, три режима: 2WD, Auto и Lock. На «двух колесах» Qashqai ожидаемо встал на первом же скользком склоне, отказываясь даже буксовать. Отключение антипробуксовки не помогло – машине не хватало сцепления.

Но как только загорелся индикатор режима Auto, автомобиль ожил и без труда заполз на холм. Этот режим вообще очень полезный: он равномерно распределяет тягу между передней и задней осью, не позволяя автомобилю застрять или уйти в занос.

А Lock On и вовсе делает из Qashqai веселый вездеход, который равномерно «гребет» всеми колесами и от того может запросто «вильнуть» на слишком скользком участке. Например, мы неконтролируемо проехали боком метров десять по раскисшей полевой дороге.

Qashqai хорошо справляется с умеренным бездорожьем, но при малом перепаде высот. Крутые горки мешает побеждать длинный передний свес. Машина много раз предупреждала нас о возможности «столкновения с землей» и даже в подтверждение тревожных сигналов автоматически включала переднюю обзорную камеру, с помощью которой мы и контролировали маневр.

А вот зачем Qashqai то и дело моргал индикатором мертвой зоны, мы так и не поняли. Вокруг нас были только поле, ветер и вороны. Ни один нормальный человек специально туда не заедет. Тем не менее лампы, расположенные в зоне боковых зеркал, периодически медленно загоралась оранжевым светом, заставляя нас испуганно крутить головами.

– А может, тут кто-то все-таки есть? Просто мы их не видим.

– Хватит нагнетать! Ты просто пересмотрел фильмов Дэвида Линча.