Довели до автоматизма. Испытываем Datsun On-DO с новой коробкой передач

Теперь у Datsun появился мощный козырь в виде полноценного «автомата», тогда как АВТОВАЗ может предложить лишь «робота» с характером 13-летнего подростка.

Жизнь в России непредсказуема – сегодня вы рассекаете по Центральному административному округу Москвы на Audi A7, а завтра вам нужно срочно скрыться в прериях Краснодарского края. В такой ситуации немецкий премиум не самый лучший автомобиль для побега. Нужно что-то недорогое, не слишком заметное, но при этом не обделенное полезными опциями и укомплектованное полноценной автоматической коробкой передач, иначе даунгрейд сильно ударит по ЧСВ еще недавно влиятельного беглеца. Кто-то скажет: «В этой части вселенной подобных авто, чтобы и с опциями, и с автоматом, не бывает». А вот и бывает! Отправляйтесь к «Викингам», к ним приехали обновленные Datsun On-DO.

Семейные разборки

Тест-драйверы уже обкатывали On-DO с механической коробкой передач пару лет назад и даже остались более-менее довольны. Правда, по завершении заезда мы не смогли дать утвердительный ответ на вопрос: стоит ли покупать эту модель Datsun, когда существует ее однояйцевый близнец – в доску наша LADA Granta. Думаете, это патриотизм? Нет, исключительно прагматизм и большие сомнения по поводу внешнего вида «японского» транспортного средства.

Давайте откровенно: отчаянно маскируя семейное сходство, дизайнеры, которые занимались On-DO, на наш взгляд, переборщили с объемами некоторых элементов кузова. Это, конечно, вкусовщина, но тем не менее. Если же закрыть глаза на внешний вид, то выяснится, что в технологическом плане машины практически идентичны. Теперь же у Datsun появился мощный козырь в виде полноценного «автомата», тогда как АВТОВАЗ может предложить лишь «робота» с характером 13-летнего подростка.

Итак, тест-драйверы получили в свое распоряжение обновленный On-DO и, не заметив никаких инноваций в его экстерьере, поспешили запрыгнуть в салон, чтобы согреться и поскорее познакомиться с «гвоздем программы», торчащим из центральной консоли. Впрочем, вернемся к нему чуть позже, а пока освежим память, пробежавшись по особенностям «японского» бюджетного седана.

Внешний раздражитель

«Черт! Они это так и не поменяли!» – поморщились тест-драйверы. Ребята, на дворе XXI век, а ваши рычаги переключения поворотников и управления дворниками морально устарели еще до второй инаугурации Бориса Ельцина. Ну в самом деле, что это за ретроградные «каплевидные», плохо собранные «палки», которые к тому же так неудобно расположены глубоко за рулевым колесом? Или вот еще момент – возможно, дело в низкой температуре (на улице в день тест-драйва было минус 19), но механизм возврата рычага поворотников в исходное положение после совершения маневра то и дело отказывался работать.

Ладно, успокоились и перевели дух. По сути, других серьезных претензий к On-DO у нас не возникло. Все остальное сделано довольно неплохо, хотя, конечно, в рамках очень скромного бюджета. Возможно, мы бы немного убавили «хромированного» пластика в элементах декора, но тут, как говорится, на любителя.

Во что-то упирается

Рулевое колесо у автомобиля крепкое и хват весьма удобный, но ему категорически не хватает двух вещей: мультимедийных кнопок и некоторой податливости. Если усилитель работает как надо, помогая при активных маневрах, то при подруливании на большой скорости баранка словно во что-то упирается, и это приводит к неприятным мелким рывкам.

Несмотря на мороз, лобовое стекло, имеющее нити подогрева, быстро сбросило с себя наледь и снег. Что до обогрева сидений, так он и вовсе агрессивный в хорошем смысле: плечи еще мерзнут, а пятая точка уже начинает непроизвольно ерзать.

Нам понравился звук штатной аудиосистемы и не понравилось скучное меню на мультимедийном мониторе. Ну, по крайней мере, он работает, вопреки экстремальной температуре за бортом. Например, за прошлую неделю мы получили жалобы от владельцев нескольких популярных иномарок, у которых после ночи на уличной парковке переставали реагировать на прикосновения пальцами головные устройства.

В общем, салон On-DO не претерпел видимых метаморфоз. Можно было бы добавить «увы», но, с другой стороны, они хотя бы ничего не испортили.

Четыре не хуже пяти

Сейчас будет банальность. Механическая коробка передач у Datsun имеет пять скоростей, а автоматическая – только четыре. Русский человек с детства знает – лучше больше да лучше. Поэтому тест-драйверы заранее готовились к «овощному» характеру поездки. К счастью, мы ошибались.

По субъективным ощущениям, «автомат» нисколько не мешает двигателю, и 87 лошадей разбегаются легко и свободно. Передачи длинные, и если утопить педаль в пол, то переключение происходит на 5 тыс. оборотов. Правда двигатель, конечно, воет как гиена. А потом снова тишина и покой – коробка быстро поднимает передачу, и обороты падают до 2 тыс. К сожалению, скользкие тольяттинские дороги не позволили по-настоящему погонять, зато мы смогли оценить работу антипробуксовочной системы – On-DO крепко держится за любую поверхность.

Тем не менее рецензируемый седан, безусловно, не про гонки и динамичную езду. Если не играть в шахид-такси, то АКПП автомобиля и вовсе ведет себя как вариатор, бесшумно и бессимптомно переключая передачи на 3 тыс. оборотов. Порой даже сложно понять – сейчас третья или четвертая. Тут в помощь олдскульное электронное табло, которое отображает номер текущей передачи.

Виброрежим On

Во время движения про «автомат» как-то забываешь: ты сам по себе, он сам по себе. Но стоило затормозить на светофоре, и тест-драйверы почувствовали вибрацию, которая исходила от рычага переключения скоростей. После его установки в положение «Р» вибрация исчезла, но у нас появился повод для придирки. Повод, откровенно говоря, так себе, поэтому мы дополним его, рассказав об еще одном проблемном месте новой коробки.

Правда, проблема эта не технического, а, скорее, оформительского плана. Дело в том, что гигантские буквы и цифры на табло рядом с рычагом скоростей, обозначающего его положение, немного смещены. Таким образом, двигая ручку до значения «D», мы на самом деле выставляли ее на «вторую» скорость. Вроде бы мелочь, но дьявол ведь в деталях…

Как бы там ни было, Datsun On-DO – это приличный и доступный повседневный автомобиль. А если вам надоело дергать «ручку», то эта версия с автоматической коробкой передач – хороший повод обновить свое транспортное средство.