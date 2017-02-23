Элемент сладкой жизни. Играем в олигархов вместе с KIA Quoris

Человек, оказавшийся за рулем этого потрясающего седана, а уж тем более на его заднем диване, по недоразумению, будет чувствовать себя студентом-геологом на вечеринке нефтяных магнатов.

Водитель и телохранитель молча ждали по разные стороны автомобиля, припаркованного у парадного входа, напряженно поглядывая по сторонам. Он вышел не спеша, небрежно приобнял и поцеловал в уголок рта роскошную брюнетку и протянул ей фужер с недопитым коктейлем. Водитель привычным движением распахнул заднюю дверь и замер в полупоклоне, а охранник отдал короткую команду в микрофон на запястье. Автоматические ворота, ограждающие особняк от внешнего мира, медленно открывались, пока он размещался на заднем диване, попутно настраивая климат-контроль. Мотор беззвучно завелся и весь мир вокруг него покатился назад.

– Куда едем, босс?

– В офис, да поскорее. Редактор опять будет недоволен, если опоздаем на планерку.





Студент на вечеринке олигархов

Как вы, наверное, поняли, тест-драйверы увлеклись ролевыми играми в красивую жизнь. Ну а как иначе, если в нашем распоряжении оказался такой роскошный аппарат, как KIA Quoris. Откровенно говоря, получая ключи от этого автомобиля в KIA-Центре, мы чувствовали себя не совсем в своей тарелке.

– 334 лошади? – испуганно переспросили мы менеджера.

– Да, и восемь передач у коробке.

– 2 тонны веса?

– Почти. Кстати, задний привод.

– Адаптивный круиз-контроль?

– Точно. А еще круговой обзор, регулируемая подвеска, панорамная крыша, светодиодные фары и так далее.

– И сколько же он стоит?

– Трудно так сразу сказать… Но довольно много.

В общем, премиальный «кореец» – это уже ни разу не оксюморон.

Quoris – даже не совсем транспортное средство, а, скорее, символ крутости его владельца. И надо сказать, что с этой задачей он справляется на все 100500. Другое дело, что человек, оказавшийся за рулем этого потрясающего седана, а уж тем более на его заднем диване по недоразумению, будет чувствовать себя студентом-геологом на вечеринке нефтяных магнатов. Нам вот не хватило и целого дня тест-драйва, чтобы избавиться от комплекса неполноценности. А наш редакционный экспедитор, который исполнял роль «босса», кажется, пережил не самые приятные часы в своей жизни.

– Зачем тут столько кнопок и настроек?.. Я на этой коже все время скатываюсь… А курить тут можно?.. Парни, меня укачивает, – надоедал он нам своими «впечатлениями», а в конце и вовсе простонал:

– Слушайте, ну высадите меня уже. Я хочу вернуться в свою «Гранту».

– Валера, постарайся просто отключиться и получить удовольствие, – твердо ответили мы, конечно, жалея, что взяли его с собой.

Привыкайте командовать

Дальше было еще веселее. Пытаясь сменить радиоволну, «босс» случайно включил на мониторах какой-то блокбастер, и салон заполнился устрашающими звуками перестрелки. Акустика в Quoris настолько хороша, что попадание пули 22 калибра в лоб антагониста ощущалось нами на физическом уровне. «Начальник» постарался исправить ситуацию, но вместо понижения звука он сдвинул сиденье «телохранителя», а потом растопил печку так, что салон стал напоминать сауну.

В общем, пассажир заднего дивана Quoris должен быть подготовленным к премиуму и, извините за сомнительный пассаж, даже имеет некоторую власть над удобством посадки «передних». Так что привыкайте командовать.

Но еще более подготовленным должен быть водитель. Под капотом седана прячется адский двигатель, извергающий 334 лошадиных силы, и вся мощь при этом передается только на заднюю ось. А сейчас, между прочим, зима, и зима не экваториальная. То есть на тольяттинских дорогах иногда можно встретить недостаточно очищенные от снега и льда участки. Сарказм, если что.

По этой причине, выезжая с парковки автосалона, мы выставили режим ECO Smart, который заметно усмирял бешенный корейский табун. Но даже он не помог нам избежать конфуза – на относительно чистом участке Южного шоссе Quoris пару раз эффектно вильнул задом при ускорении, чем перепугал не только Валеру, но и опытных тест-драйверов. Конечно, системы устойчивости моментально вернули задиру в нужное русло, но мы решили повременить с веселыми стартами.

Лак и сонливость

Спокойная манера езды погрузила нас в легкий транс. Абсолютная тишина, отсутствие какой-либо тряски и вибраций, а также ощущение полной безопасности навевало блаженную сонливость. Тут даже тормозить и газовать не обязательно: адаптивный круиз все сделает за вас. Поэтому мы в основном изучали отделку салона и функциональные клавиши.

Вот, например, регулировка сидений. Корейцы тут переиграли даже немцев. Блок кнопок управления вынесен с традиционного места рядом с пятой точкой на дверную панель и позволяет манипулировать вообще всеми поверхностями кресла.

На рулевом колесе, помимо традиционных медиа-клавиш, мы обнаружили колесо для перелистывания меню. Подобные манипуляторы можно встретить на профессиональной фототехнике, и от этого баранка Quoris с его лаковыми и кожаными поверхностями напоминает какой-нибудь дорогущий Canon 5D Mark III.

Минус у автомобиля один, и он достался ему по наследству. Мы уже как-то ругали KIA за плохую реализацию камеры заднего вида на примере не самого дешевого седана Optima. Так вот в Quoris ситуация не лучше: разрешение камеры слишком низкое для премиального авто, а отсутствие защиты от грязи делает систему кругового обзора бесполезной уже через пять минут езды по городу.

Зато автомобиль умеет поднимать себя над грязным снегом. Нажав всего одну кнопку, тест-драйверы увеличили клиренс и смело выехали на проселок. Если соберетесь повторить наш подвиг, заблаговременно отключите систему антипробуксовки и контроля устойчивости, иначе будете ползти по насту, как черепахи.

Летная погода

Покатавшись пару часов по городу и свыкшись с необъятными габаритами Quoris, тест-драйверы наконец-то решились. Водитель нажал на педаль, и монитор высокого разрешения, который заменил в автомобиле аналоговую приборную панель, окрасился в жутковатые цвета бордовых оттенков, а на их фоне появилось слово Sport. В этот момент автомобиль словно подменили.

Двигатель зарычал, а массивная корма, как нам показалось, чуть приподнялась над дорогой. Найдя более-менее сухой участок на М5 и удостоверившись в отсутствии попуток, мы понеслись. За пять секунд цифра «60» на спидометре выросла до «200». «Летим!!!» – завопили тест-драйверы, но вскоре были вынуждены сбросить скорость…

Стерев с лица слезы счастья и придя в себя, мы отметили, что скорость совсем не влияет на устойчивость автомобиля. А ямы и выбоины, кажется, и вовсе престали существовать – Quoris их просто перелетал. За выдающуюся динамику в эту машину можно влюбиться. Комфорт невероятный. Опций – сотни. Надо больше зарабатывать.