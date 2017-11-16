Избыточная тяговооруженность

Разгоняемся вместе с Volkswagen Amarok 2017

На автомобильном рынке затишье перед бурей. Совсем скоро сразу несколько импортеров представят рестайлинговые, а то и совершенно новые для российского рынка модели. Но пока в тольяттинских автосалонах тишь да гладь – новинок нет, и тест-драйверы сидят без работы.

– А разве вы уже откатали наш Amarok 2017 года? – намедни спросили нас ребята из «Премьеры».

– Нет, но, кажется, в нем совсем нет заметных изменений, – пожали плечами тест-драйверы.

– Так вы поищите! – настаивали менеджеры, явно зная, чем нас удивить.

А ну-ка, поблести

За автомобилем мы приехали, вооружившись скепсисом. Хотя «скепсис», пожалуй, слово слишком сильное. Да, каких-то откровений от немецкого пикапа мы не ждали, но разве это важно, когда Amarok входит в пятерку наших любимых машин. Подходим ближе, присматриваемся. «Хм, а они добавили машине лоска». Главное же отличие рестайлинговой модели от предыдущей – Хром! Именно так, с большой буквы и с восклицательным знаком.

Итак, пробежимся по всему по порядку. Рисунок решетки радиатора практически не изменился, но теперь каждое вертикальное звено изящно подчеркнуто полоской хрома. Раньше металл сверкал лишь на горизонтальных ребрах, а теперь и вертикальные стали еще толще и блистательнее. Противотуманки, они же ходовые огни, очерчены хромом по нижней кромке абриса, что на фоне темного пластика выглядит очень ярко. Нижняя поверхность обтекателей боковых зеркал отныне закована в «полированный металл», а опционально можно украсить и порог Amarok солидной трубой из нержавейки.

Говоря о трубах, никак нельзя пропустить те, что поселились сразу за кабиной. Мощная трубчатая силовая конструкция слепит солнцем и вселяет веру в повышенную жесткость кузова. А максимально «хромовым» получился задок: с этого года кормовой бампер Amarok не черный, как это было раньше, а натурально зеркальный. Огромный изогнутый элемент отражает окружающий мир четко и глубоко, и в этом отражении реальность выглядит значительно лучше оригинала. По крайней мере тест-драйверы казались себе красивее, стройнее и уж точно успешнее именно в «зазеркалье».

Но мы забыли упомянуть еще об одной с виду незначительной блестящей штучке. Находится она на решетке радиатора слева. Казалось бы, ничего особенного – просто шильдик из буквы «V» и цифры «6». Понимаете, к чему мы ведем?

А ну-ка, не вопи

Но прежде чем мы подведем-таки к тому, о чем, собственно, хотим сказать, давайте проинспектируем салон. Тут сходу новшеств не обнаружили – все те же «квадратиш практиш гут» дизайн и эргономика, которые не могут надоесть, как не может надоесть, например, Октоберфест.

Иными словами, кабина Amarok представляет собой настоящий праздник прагматичности и мужской неприхотливости, замешанный на атлетической красоте и элегантности. Как мы уже писали в своем обзоре на пикап прошлого года, «автомобиль не скрывает свой утилитарный характер. «Это машина для охотника, строителя, предпринимателя», – как бы говорит он, и мы с удовольствием принимаем это правило, ибо в каждом мужчине спит охотник, строитель, предприниматель». Но независимо от того, какую специальность вы получили, хочется сидеть удобно и дотягиваться до кнопок, рычагов и различных функциональных ниш без напряга». И немецкий пикап подыгрывает в этом, по-братски подставляя подлокотник именно под локоть и подкладывая клавиши мультируля под пальцы.

Возможно, дело в том, что нам очень уж хотелось найти изменения, поэтому показалось, что кресла в Amarok 2017 «держат» седока несколько иначе. То ли плоскости боковой поддержки подросли, то ли вся конструкция претерпела изменения, но тест-драйверы были словно примагничены к спинкам. Особенно отчетливо это ощущалось на бездорожье.

А еще мы заметили ошибку в электронике – не обижайся, Amarok, но хоть одну маленькую ложечку соли необходимо насыпать. Все дело в камере заднего хода. В половине случаев она отрабатывала нормально, но в ряде ситуаций линии траектории движения оказывались сверху общей картинки – на небе.

И вот еще один момент. Что это у вас стряслось с круговым датчиком парковки? Ладно, когда он истошно алармирует на безобидную травинку во время движения. Но этот тревожный тип пугался даже тест-драйверов, когда те при работающем двигателе обходили машину кругом. Короче, успокойте парня.

А ну-ка, стой

Теперь разрешите предложить вашему вниманию выдержку из пьесы «Разговор тест-драйверов с менеджером «Премьеры».

Тест-драйверы (скучая): – Может, заодно изменили геометрию бамперов?

Менеджер: – Нет.

– А как насчет новых опций? Контроль полос, стоп-камера?

– Нет.

– Возможно, приподняли клиренс?

– Нет.

– Ну, а как дела с коробкой?

– Как и прежде. Все та же восьмиступка, при постоянном полном приводе 4motion.

Тест-драйверы (вздыхая): – Получается, что в Amarok 2017 вообще нет ничего нового.

Менеджер: – Постойте-постойте. А мотор? Теперь это новый турбодизель V6 TDI, объемом три литра, мощностью 224 лошадиных силы и с крутящим моментом 550 Нм.

Тест-драйверы (воодушевленно): – Так с этого и надо было начинать!

Они поставили в него совершенно новый двигатель, мощность и крутизна которого делает Amarok чуть ли не самым быстрым пикапом современности. Одно это должно заставить владельцев прошлых версий и пикапов других производителей непрерывно чесаться в самых разных местах. Тест-драйверы же поворачивали ключ зажигания, зажмурившись и ожидая чего-то наподобие взрыва. Но его не произошло. Amarok не издал даже классического дизельного рыка. Вместо этого он тихо-тихо зажужжал, не передавая в салон и малой толики вибрации.

– И это три литра! – возмутились тест-драйверы и слегка поддали газу.

– Жу-жу-жу, – нежно ответил Amarok и спокойно выкатился со стоянки.

А затем мы совершили ошибку. Оказавшись на Спортивной, автор текста исполнил кикдаун, результатом которого были шок, трепет и желание спрятаться под одеяло. Amarok напугал нас как тот степной волк, в честь которого и назван автомобиль. Он буквально прыгнул с места, моментально ускорившись до 70 км/ч. Длинная первая передача позволяет машине выжимать из пассажиров все соки на первых секундах старта. Затем идет очередь из трех-четырех быстрых приключений скоростей, и на полсекунды наш мозг, прижатый к задней полусфере черепа, вернулся на место. Но следующая длинная передача вновь погрузила тела тест-драйверов в состояние перегрузок, и мы, не вытерпев, отпустили педаль…

А ну-ка, удивляй

У Amarok налицо даже избыточная тяговооруженность. Однако любой авиатор скажет вам, что слово «избыточная» в данном контексте описывает положительную черту летательного аппарата. Так что ему дает такой избыток?

Да многое. Например, он может тащить прицеп весом 3,5 тыс. килограммов в 12-градусную гору. А общий вес автопоезда может составлять шесть тонн! Ладно-ладно, вам такие килограммы не нужны. Давайте тогда засунем наш грузовичок в глубокую грязь и удивимся, зачем ему вообще блокировка и электронный режим «внедорожной езды», когда Amarok выскакивает почти из любого бездорожья лишь за счет крутящего момента. Видели когда-нибудь, как маленькие спортивные самолеты надолго зависают в воздухе винтом вверх, используя избыточную тяговооруженность? Amarok умеет примерно так же.

Естественно, возникает вопрос: сколько же он ест? И вот тут мы опять удивились. По официальным данным, средний расход составляет 7,8 литра. Полазив несколько часов по крутым горкам и скользким буеракам, тест-драйверы подняли этот показатель до 9 литров. Но в городе показатели снова быстро упали до 8. Воистину чудны дела твои, Volkswagen.