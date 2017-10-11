Хромовый француз

Знакомимся с новым Renault Koleos.

Давайте честно: даже если очень сильно поскрести автомобили Renault (Logan, Sandero и Duster), продающиеся в России, то в них вряд ли найдется хоть что-то французское. Во-первых, они были спроектированы и запущены в серию в Румынии на заводе Dacia, во-вторых, все эти модели уже не первый год собирают в нашей стране, в-третьих, даже компоненты для них делают где угодно, но только не в Первой республике. Тем не менее все эти факты не отменяют того, что именно компания Renault предложила россиянам концепцию «доступной иномарки» с внушительным запасом прочности и адаптированной под отечественные реалии подвеской. Но тест-драйверы «ПН» давно хотели познакомиться с аутентичным французским автопромом. И вот он – новый Koleos, самый настоящий француз.

Прислушались к мнениям

Если честно, то Koleos в предыдущем кузове нам совсем не нравился. Да и вообще его мало кто жаловал, обижая несчастного в каждом автообзоре. Мол, и внешность не та, и из-за короткой базы класс толком неясен, и по комфорту уступает абсолютно всем конкурентам. Видимо, в штаб-квартире Renault прислушались к недовольным голосам и выдали на-гора совершенно другой продукт.

Koleos 2017 года вытянулся сразу на 15 сантиметров в длину, и теперь его габариты не уступают Nissan X-Trail (у кроссоверов одна и та же платформа). Таким образом, проблемы с «классовой принадлежностью» решены: в багажнике легко уложится предмет размером с Портоса, и он же, как Портос, может воскликнуть: «Тысяча чертей! Я умещаюсь на заднем диване и даже не дотягиваюсь ботфортами до спинки водительского кресла! Несите шампанское!»

А что с внешностью? Тут вообще красота. По понятным причинам на стоянке автосалона «Лант» на фоне других «французских» автомобилей Koleos выглядит каретой короля, но даже если проехать метров сто вперед до салона Lexus, то и там кроссовер не затеряется среди лакшери-японцев. Что особенно важно по нынешним временам, за ту цену, которую просят даже за топовую версию автомобиля, вы не найдете кроссовер такого же внушительного размера и с аналогичным набором опций.

Теперь в деталях. Мощнейшая радиаторная решетка сверкает хромом даже в пасмурную погоду, а в шильдик вообще можно смотреться как в зеркало. Красивый рисунок радиаторной решетки плавно перетекает в изящные фары, которые впитали в себя все современные технологии иллюминации. Особенно шикарно выглядят дополнительные ходовые огни – поворотники, что вынесены за пределы фар на кромку массивного бампера и подчеркнуты хромом. Ниже расположилась противотуманки, которые (правильно!) опять-таки украшены хромовыми вставками.

Хромовая полоса продолжает бежать от среза фар до передней двери, где огибает небольшой фальш-воздухозаборник. Вообще-то сложно писать этот текст, пытаясь не использовать слово «хром» слишком часто. Давайте просто перечислим, где он применяется: на порогах, на окантовке вокруг боковых стекол, на заднем бампере, на рейлингах, на дверных ручках и, наконец, на рисунке колесных дисков.

Брутальности общей картине добавляет агрессивный капот. Он высокий, «щетинится» декоративными ребрами, а грань стыковки с кузовом настолько сложная, что автомобиль напоминает боевой космолет из голливудского блокбастера. Удачной вышла и задняя часть: бампер и блок фонарей образуют целостную композицию с дверью багажника, на которой номерной знак помещен в нише под изящной выштамповкой.

А еще французы наняли каких-то крутых колористов, которые отработали каждый потраченный на них экю. Нам на тест выдали Koleos в цвете «белый янтарь», который представляет собой нечто среднее между матово-белым и светло-серым. Все зависит от того, как на автомобиль падает свет и под каким углом на него смотришь. Просто загляденье!

Повернули вертикально

Первая мысль, которая возникает при проникновении в салон Koleos: «А это не Tesla?» А все потому, что огромный монитор головного устройства расположен на центральной консоли в «книжной ориентации». Пока так делали только создатели американского электромобиля и еще дизайнеры Porshe. Наверное, таким образом французские дизайнеры намекают на премиальный статус автомобиля, в котором вы находитесь. Ну что ж, мы не против.

Футуристичности добавляет и фоновая подсветка салона. В зависимости от выбранных настроек некоторые ниши на консоли, отделка дверей и пространство перед ногами освещаются синим, красным, зеленым и другими цветами. Разумеется, вместе с подсветкой меняется цветовая схема приборной панели, где центральный экран, демонстрирующий спидометр и данные по состоянию авто, – цифровой, а по бокам расположились аналоговые датчики топлива и температуры двигателя.

Нельзя не отметить и отличные материалы отделки салона, а также классную звуковую систему. Минус – глянцевый пластик, который опоясывает монитор и зону рычага скоростей. Он моментально покрывается отпечатками пальцев, на солнце выглядит неопрятно, а какие-нибудь спецслужбы легко соберут их, чтобы разблокировать ваш смартфон.

Передние кресла оборудованы электроприводами регулировок, а у водителя имеется поясничный валик. Кроме того, автомобиль может не только нагреть вашу замерзшую пятую точку, но и охладить ее.

Ну, и ребята из Renault в очередной раз доказали, что они большие выдумщики в плане размещения клавиш управления различными системами. Если раньше они прятали, например, кнопку круиз-контроля под ручник, то теперь расположили клавиши управления громкостью и колесо выбора аудиотрека/радиостанции рядом с рулевой колодкой, где его совсем не видно. Тест-драйверы сначала решили, что управлять мультимедиа на руле нельзя, пока не наткнулись на этот блок.

Допилили шасси

Автомобиль напичкан различными системами помощи водителю. Тут и контроль мертвых зон, и автопарковка, и слежение за полосой движения. Последняя функция реализована интересным способом: как только Koleos наезжает на разделительную или сплошную линию, громкость музыки резко падает, а салон заполняет звук наехавшего на «перфорацию в асфальте» протектора. Такая перфорация присутствует на обочинах дорог во многих странах и служит для сигнализации: «Уважаемый, возможно, вы теряете контроль!»

2,5-литровый 171-сильный двигатель Koleos разгоняет здоровяка довольно бойко. Возможно, он не выиграет каждый светофорный старт, зато уже после 40 км/ч способен удивить прытью. За связку двигателя и шасси отвечает вариаторная коробка, которая, пусть и отбирая немного динамики, делает набор скорости чрезвычайно комфортным. Стоит отметить, что при каждом таком разгоне рык двигателя, пробивая шумоизоляцию, заполняет в салон. Впрочем, этот приятный «мясистый» баритон лишь добавляет Koleos мужественности.

Шасси нового Koleos (в отличие от протомодели, которая управлялась как мямля) отлично приспособлено для наших дорог и даже бездорожья. Комплектация с постоянным полным приводом не только поможет при «джипинге», но и грамотно распределит крутящий момент, включив систему стабилизации даже на заблокированной муфте и не дав автомобилю улететь в кювет на скользком повороте.