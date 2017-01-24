Кубические сантиметры любви. Радуемся новому LADA Xray 1,8 литра

Мы росли в 80-е, поэтому простите нам следующее сравнение: в ряду прочих припаркованных автомобилей наш Xray с новыми дисками стоит гордо, словно последний из могикан в исполнении Гойко Митича.

Так вышло, что LADA Xray – самый популярный автомобиль в нашей рубрике: в 2016 году мы сделали три больших тест-драйва этого компактного городского кроссовера. В самом факте столь частого мелькания Xray на наших страницах нет ничего удивительного, так как АВТОВАЗ активно продвигает свою новую модель, а тест-драйверы никогда не отказываются от предложений поездить на хорошей машине за чужой счет. 2017 год начался со звонка с завода: «Ребята, хотите Xray с новым мотором?.. Да, 1,8 литра 122-сильный… Ну и прекрасно, приезжайте и забирайте».

Размер имеет значение

Это официально: LADA Xray с двигателем 1,8 литра и ручной коробкой передач – самый быстрый вазовский автомобиль. Но начать свое ревью мы хотим с экстерьера. Главное внешнее отличие нашего тестового Xray от версий с двигателем 1,6 – 17-дюймовые диски. Вроде бы мелочь и ничего особенного. Но на семнадцати дюймах любой кроссовер из «недоджипа» превращается в более-менее мачо. Да, внедорожником он, конечно, не становится. Но дело-то не в проходимости, а в завершенности образа. Мы росли в 80-е, поэтому простите нам следующее сравнение: в ряду прочих припаркованных автомобилей наш Xray с новыми дисками стоит гордо, словно последний из могикан в исполнении Гойко Митича.

А как это сказалось на ходовых качествах? Эксперты утверждают, что установка больших дисков негативно повлияла на динамические характеристики, дескать, теперь вместо 10,4 секунд до 100 км/ч на 15-дюймовых дисках Xray набирает ту же скорость лишь за одиннадцать целых и две десятых. Ну и что? Меньше секунды вашего терпения – это приемлемая цена за образ брутального метросексуала.

Область расширения

Откровенно говоря, тест-драйверы не сильны в вопросах двигателестроения, поэтому, открыв капот Xray, мы смотрели на открывшуюся нам картину, как бараны из известной присказки. Собственно, что мы хотели там найти? Все узлы и агрегаты спрятаны под чистыми пластиковыми панелями, на самой большой из которых красуется «гравюра» с «инициалами» нового двигателя – «1,8». Вот и все отличия.

Хотя нет! Вазовские инженеры отчитались о внесении легких изменений в конструкцию расширительного бачка, на разрушение которого часто жалуются владельцы Xray. К слову, расширительный бачок, это единственный, не считая аккумулятора, элемент силовой системы, не спрятанный под пластик. Мы внимательно осмотрели деталь, внутри которой эффектно булькает зеленоватая жидкость. Ну да, кажется, сварной шов по центру полупрозрачной емкости стал значительно шире.

Перемещаемся в салон, где тест-драйверы чувствуют себя в своей тарелке, и делаем неутешительный вывод, что сиденья, увы, удобнее не стали. Во-первых, Xray так и не получил поясничный упор. Во-вторых, места на заднем диване категорически мало, если впереди разместились рослые люди. В-третьих, тот же задний диван очень мягкий, поэтому поездка даже до Самары скорее всего превратится в муку. Может быть, заводу стоит присмотреться к другим поставщикам?

Занимательная механика

А мы ведь точно знаем, что конструкторы АВТОВАЗа слышат наши просьбы. Иначе как объяснить появление кнопки отключения ESP, о которой мы так просили. Опция эта, понятное дело, нужная, но невозможность деактивации электронного контроля устойчивости приводила к курьезным ситуациям, когда на незначительном гололеде или на песке Xray превращался из автомобиля в объект недвижимости. Теперь же стоит лишь утопить кнопку на центральной консоли и удерживать ее в таком положении несколько секунд, как Xray вгрызается протектором в любую поверхность. Ну, или честно буксует.

Кстати, ESP в обновленном кроссовере работает и корректнее, и лучше. Правда, предыдущие тесты мы делали летом, а в этот раз на скользкой дороге системе было где себя проявить. Но ключевой фактор – механическая коробка передач. Ох, как же злились и ругались тест-драйверы на тот «робот», что по-цыгански воровал лошадиные силы, часто делая из Xray мямлю, не умеющего «газануть» как следует. И вот свершилось! С новым мотором он получил и отличную механическую коробку передач. Причем если движок чистокровный вазовец, то «ручка» – породистая француженка JR5 от Renault. Новый Xray уже на старте легко уходит в управляемый, а иногда и не очень занос. Красота!

Динамика тел

Разница в динамике между Xray 1,8 и 1,6 – весьма внушительная. Хотя тут стоит оговориться, что предыдущие тесты мы делали на автомобиле с роботизированной коробкой. Как бы там ни было, работа с «палкой» не выглядит анахронизмом. Ручка податливая и очень точная. О необходимости переключения напоминает индикатор на приборной панели, но мы на него, конечно же, не смотрели, наслаждаясь пением оборотов, где самые высокие и низкие ноты служили сигналом к смене передачи.

Сразу после старта чувствуется мощное ускорение, однако пик крутящего момента начинает ощущаться после 40 км/ч. Даже на пятой передаче автомобиль позволяет резко ускориться, например, со 100 до 140 км/ч. Ну а если опуститься на передачу-другую вниз, то Xray вполне может состязаться с автомобилями, которые дороже в разы и мощнее на 20–30 лошадиных сил.

Длина волны

Еще раз порадуемся тому факту, что вазовские инженеры слышат наши просьбы и пытаются решать проблемы, на которые мы указываем. За плохую шумоизоляцию ранние версии Xray не поругал разве что ленивый. Особенно сильно «фонило» в районе арок: даже самый мелкий камушек сообщал о своем столкновении с локером, а по гулу скатов можно было понять их изношенность.

Все изменилось, так как была проведена работа над ошибками. Теперь именно арки почти не доставляют проблем, а сомнительный приз акустического раздражителя переходит к двигателю. Но это если придираться. На самом деле его гул не так уж заметен, кроме самых высоких оборотов.

Стал ли Xray лучше? Однозначно да! Достойная динамика сменила несколько невнятный разгон, шумоизоляции добавили, а измененные локеры передних арок позволили поставить на машину великолепные 17-дюймовые диски. Осталось «допилить» кресла, и создатели главного российского кроссовера поплывут по волнам потребительской любви в сторону столь ожидаемого всеми полноприводного Xray.