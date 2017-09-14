Любимый кореец страны

Знакомимся с обновленным KIA Rio. Он шикарный.

«О, Рио-Рио, сколько порыва, сколько зноя в черных очах!» – пел Остап Бендер в исполнении Андрея Миронова, подразумевая, разумеется, город в Бразилии. Тест-драйверы «ПН» насвистывали эту же песенку по пути в KIA Центр на Южном, само собой имея в виду Rio – официально самый продаваемый автомобиль в России в 2017 году. Любопытно, что на пике популярности модели корейцы не побоялись месяц назад вывести на рынок не просто рестайлинговый седан, а визуально совершенно новую машину. Забегая вперед, тест-драйверы уверенно заявляют: четвертое поколение Rio – это заявка на лидерство в сегменте еще на несколько лет вперед.

Берем максимум

– У нас есть тестовый образец с «механикой» в средней комплектации со 107 «лошадями». А есть версия «Престиж» с автоматом и 126-сильным мотором. Какой хотите? – хитро прищурившись, спросил менеджер автосалона KIA Центр на Южном.

– А вы бы какой взяли?

Сотрудник не ответил, а, улыбаясь, выдал уже приготовленные документы и повел знакомиться с самой прокачанной Rio на стоянке салона.

Вряд ли кто-то сомневался, что очередное обновление испортит всенародного любимца. В конце концов главный дизайнер и один из трех президентов Kia Петер Шрайер не просто так получает солидные ежеквартальные премии. Внешность Rio, безусловно, претерпела кардинальные перемены, теперь это однозначно самый эффектный автомобиль бюджетного сегмента на отечественном рынке. Да что уж там, и среди среднеценовых предложений не так уж много машин, которые могут составить конкуренцию герою нашего обзора в плане экстерьера.

Итак, чем нас удивят? Rio четвертого поколения стал чуть длиннее. Так написано в пресс-релизе. Однако разница на глаз не заметна. При этом перво-наперво взгляд падает на решетку радиатора, которая, сохранив фирменный рисунок, стала заметно уже. Теперь это стильный, если угодно гоночный, воздухозаборник с хромированной вставкой на верхнем ребре. Передняя оптика немного «подросла», получила современную начинку и свежий абрис. «Они теперь следящие!» – восхищенно рассказывал нам менеджер, изображая руками, как вслед за поворотом руля меняется угол отражателей светодиодов.

Передний бампер изменился еще значительнее: он стал объемнее, обзавелся боковыми «бивнями», а решетка нижнего воздухозаборника теперь такая массивная, что занимает чуть ли не большую часть его поверхности. Ходовые огни и противотуманные фары вынесены в отдельные визуальные блоки, напоминающие клыки по краям бампера. Кстати, такую же форму имеют и дополнительные задние габаритные огни. А основная задняя оптика представляет собой единый блок, соединительным звеном которого является длинная световая панель, которая, словно мост, протянулась между левым и правым фонарями.

Сверяем давление

Если верить все тому же пресс-релизу, то в отделке нового Rio использована некая «другая материя обивки сидений». Про эту материю мы, уж простите, ничего сказать не можем – комплектация «престиж» щеголяет креслами и диваном, обтянутыми первоклассной кожей. Первоклассной, ребята! Это вам не японский экодерматин.

Новая конструкция торпедо и отделка дверей не революционные, но четкие и гармоничные формы располагают к уютному путешествию. Главное – чтобы было комфортно сидеть и рулить. И с этим как раз проблем нет. Сиденья, и без того удобные, отлично регулируются по высоте, а руль имеет такой широкий диапазон настройки по вылету и высоте, что удобное положение подберет обладатель как коротких, так и очень длинных рук.

Центральный подлокотник расположен на оптимальной высоте и скрывает в своих недрах камеру для хранения мелочей. Между ним и рычагом переключения скоростей находятся удобные ниши для двух стаканов и телефона. Подходящим местом для телефона также является специальная площадка под центральной консолью. Рядом с ней инженеры разместили вход AUX и USB-порт.

Рулевое колесо нашпиговано удобными мультиклавишами, отвечающими за развлечения и управление информационным табло, его небольшой экран светится меж массивных циферблатов спидометра и тахометра. Кстати говоря, помимо обычных показаний, Rio теперь оповещает о недостаточном давлении в шинах. Причем специального датчика в колесах нет: все вычисления выполняет, как ни странно, ABS. Сопоставляя скорость автомобиля и обороты колеса, система вычисляет актуальное давление.

Ловим радио

На наш взгляд, самое «красивое» место в салоне нового Rio – это блок управления климат-системой. Дизайнеры умело разместили узкий информационный дисплей показаний между шайбами управления. Физические кнопки расселились чуть ниже, среди двух зубообразных выступов, на которых «живут» клавиши обогрева переднего и заднего стекол – получилось стильно и очень удобно.

Головное устройство порадовало возможностями: тут вам и полноценная навигация, и картинка с камеры заднего вида с динамической траекторией, и полноценная интеграция со смартфонами на iOS и Android.

Единственная претензия: нам никак не удавалось подружиться с обычным радиоприемником. Автоматический поиск не находил наших любимых радиостанций, а ручная настройка отсутствовала. Позже выяснилось, что для активации классической настроечной таблицы, нужно забраться в глубь выпадающего меню, скрытого под незаметной виртуальной клавишей. Ручное управление антенной помогло, но как-то криво: например, «Вести-ФМ» отчего-то вещало параллельно с «Детским радио» и суровый утренний эфир Владимира Соловьева протекал на фоне песенок про зайчат и фломастеры. Кроме того, русифицированной системе не хватает буквы «я», и поэтому, например, радио «Ваня» отображалось на мониторе как «Радио BAHR».

Добавляем оборотов

Впрочем, все претензии к радиоприемнику остались позади, как только тест-драйверы выкатились со стоянки KIA Центра на Южном. Корейцы не удовлетворились только лишь внешними изменениями – обновленный 1,6-литровый двигатель «зарядили» дополнительными оборотами. Кроме того, апгрейду подверглась и связка двигатель – коробка, отчего не новая уже автоматическая шестиступка переключает передачи быстрее.

У нового Rio хорошая динамика. Да, это не самый быстрый автомобиль, но в своем классе он может потягаться с любым конкурентом. Некоторый «провал» после кикдауна немного оттягивает старт, но по истечении секунды машина уверенно и легко набирает скорость, а переключения скоростей становятся почти незаметными.

Подвеска машины претерпела незначительную модернизацию, направленную на улучшение параметров надежности и долговечности. В частности, изменился рабочий угол амортизаторов. Конструктивно она осталась без изменений – спереди хорошо знакомый макферсон, а сзади – полузависимая, пружинная, оснащенная гидравлическими амортизаторами и балкой кручения.

Машина четко держит траекторию поворота и почти не кренится. Неровности дороги заявляют о себе негромким «резиновым» стуком и кратковременной слабой тряской. Рулевое колесо, которое при маневрах на малой скорости, кажется, имеет отрицательное сопротивление, после 40 км/ч становится упругим, но остается информативным и точным.

В конце нужен какой-то вывод, и он будет неожиданным. Мы, в отличие от ретроградов, вздыхающих о конце прекрасной эпохи, очень рады, что живем именно в 2017-м. Сейчас чудесное время: в ваших карманах лежат мощные мини-компьютеры, на стенах ваших квартир висят огромные ТВ-панели, транслирующие поразительно четкую картинку, и за вменяемые деньги можно купить автомобиль, который комфортнее и лучше оснащен, чем премиум даже 10-летней давности.