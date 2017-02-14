Мы за ценой не постоим. Изучаем последнюю реинкарнацию Audi A4

Audi virtual cockpit перекочевал в автомобиль из главных сай-фай фильмов нашей юности. Вместо классической приборной панели в A4 установлен монитор высокого разрешения, который выдает информацию в цифровом виде.

«Давненько у нас не было премиума», – подумали тест-драйверы «ПН» и обратились в «Ауди Центр Тольятти». Представители дилера отнеслись к нашей просьбе со вниманием и оперативно выдали роскошный седан Audi A4. Впрочем, каким еще может «немец» с отличной родословной и такой ценой? «Эй-эй, а что с ценой?» – спросите вы. Пожалуй, мы не будем ее называть, потому что стоимость даже самой недорогой версии прозвучит очень нескромно в наше непростое время. Давайте лучше попробуем понять, почему за A4 действительно стоит заплатить столько, сколько за нее просят.

Прогнали через фильтр

Внешний вид автомобиля не дает повода усомниться в целевой аудитории, на которую он рассчитан. «Гей, славяне! Налетай, кто побогаче!» – кричит А4 и сверкает острыми выштамповками на бортах. Собственно, именно они в первую очередь выгодно отличают обновленную модель от предшественницы. Казалось бы, дизайнеры отняли всего пару градусов у изгибов, но благодаря этому машина преобразилась, словно старая немного мыльная фотография после обработки фильтром «Резкость» в Photoshop.

Тем не менее перед нами все та же А4, чей классический дизайн удивительным образом не устаревает уже несколько лет. Ну а если иногда менять рисунок иллюминации и стиль решетки радиатора, то автомобиль будет стабильно доминировать в рейтинге продаж своего сегмента.

Итак рестайлинг Audi A4 подарил нам более современный блок габаритных огней и новые фары, которые щеголяют не только острыми углами, но и новыми технологиями. Правда, не для всех. Тут уж у кого сколько денег и амбиций: человек прижимистый останется вполне доволен биксеноном, господин с амбициями и пухлым кошельком ослепит вас модными светодиодами, а вот максимальная комплектация оснащается высокотехнологичной матричной системой. Правда, рисунок светового пучка во всех случаях остается неизменным.

Новые зеркала заднего вида тонко намекают на то, что рубленые формы – это типа новый мейнстрим. Если смотреть на ситуацию в целом, то машина от этого изменения, конечно, выиграла, а вот водитель – потерял. Зеркала стали меньше, и во время тест-драйва нам не хватало размеров «картинки», поэтому приходилось активно крутить головой.

Поиграли в карты

Главные метаморфозы – в салоне. Тут дизайнеры Audi уже не ограничились косметическими средствами и тональным кремом, а кардинально изменили облик торпедо, форму клавиш и внешний вид мультимедийной системы. Впрочем, от перестановки слагаемых сумма не изменилась: как и прежде, правая рука водителя лежит на мощной, восхитительной по исполнению консоли, изобилующей органами управления. Рычаг скоростей стал совсем квадратным, а клавиши выбора режимов «полусенсорными». Они реагируют на прикосновения, подставляя нужные рабочие столы, меняя радиостанции или режимы климат-контроля, но для подтверждения действия нужно надавить на кнопку. Немного спорное с эргономической точки зрения, но очень эффектное решение.

Еще инноваций? О, ребята, тут они есть. Например, технология Audi virtual cockpit, кажется, перекочевала в автомобиль из главных сай-фай фильмов нашей юности. Вместо классической приборной панели в A4 установлен монитор высокого разрешения, который выдает требуемую информацию в цифровом виде, плюс дублирует экран головного устройства. «Мы и раньше такое видели», – скучая, зевнете вы.

Такое, да не такое! Во-первых, качество картинки и уровень исполнения интерфейса превосходит все, что тест-драйверы видели у конкурентов Audi. Во-вторых, зона, скажем так, «заполняемости» картинкой невероятно большая: мы вообще не заметили границ, кроме козырька приборной панели. В-третьих, возможность вывода на всю (!) поверхность панели навигационной карты. Благодаря этому огромная карта постоянно находится в зоне периферического зрения, что позволяет не отвлекаться от дороги даже на секунду.

А вот чего нам не хватило, так это круиз-контроля. Оказалось, что в нашей «продвинутой» комплектации есть только опция ограничения скорости. Обычно, она идет руку об руку с «круизом», но только не в случае A4. «Маркетинг в духе компании Apple», – хмыкнули мы.

Подружились с роботом

Постоянные читатели «ПН» знают, что тест-драйверы не любят роботизированные коробки передач. Знакомство с A4 изменило наше отношение к ним, так как тот «робот», который живет внутри этого автомобиля, умен, добр и отзывчив, как всеми любимый Вертер. «Ты хочешь быстро, дорогой?» – спрашивает S-Tronik водителя и в случае утвердительного ответа не мешает 190-сильному двигателю молниеносно разгонять машину. «А хочешь с комфортом, как на вариаторе?» – предлагает он, беззвучно и мягко меняя передачи. Роботизированная коробка А4 не страдает от любви к высоким передаточным числам, а скорость вычисления ваших желаний просто зашкаливает. Несомненно, S-Tronic в Audi A4 – одна из лучших коробок на нашей памяти.

Двухлитровый двигатель можно обвинить только в излишней прожорливости. Но разве этот факт волнует поклонников марки? Поэтому закрываем глаза на «12 по городу» и мчим по Обводному шоссе. Динамика просто сумасшедшая! Однако управляемость от этого не страдает: благодаря вспомогательным системам и грамотной развесовке А4 устойчив и целеустремлен даже на самой скользкой поверхности. Правда, на больших скоростях эта «целеустремленность» мешает тонко нивелировать курс: нежное «подруливание» наталкивается на сопротивление и легкий игнор.

Зато подвеска позволяет нырять в ямы мягко и с комфортом. В этом плане А4 просто эталон для всех остальных автопроизводителей, который стоит выставить в Палате мер и весов. Прибавьте отличные, тонко настраиваемые сиденья, и вы получите автомобиль, из которого просто не хочется выходить.