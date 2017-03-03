Поворотный момент. Пытаемся дрифтовать на минивэне Hyundai H-1

Из Hyundai H-1 получился бы идеальный автомобиль для героев забойного боевика: именно в него должны загружаться обаятельные грабители банка.

Обычный человек, заглянувший в салон минивэна Hyundai H-1, скорее всего решит, что целевой аудиторией этого автомобиля являются какие-нибудь корпоративные акулы: на первом пассажирском ряду разместятся генеральный и коммерческий директора, а на «второй линии» внемлют каждому их слову старший менеджер и глава аналитического отдела. Тест-драйверы же в своих фантазиях представляют совсем другую картину. И вообще для нас любой микроавтобус – это не корпоративный транспорт, а повод для очень веселого времяпрепровождения.

Последний герой боевика

Представители автосалона «Автофан» выдали нам на тест H-1 в радикально черном цвете. И хотя эта окраска чертовски идет минивэну, для себя мы бы выбрали расцветку повеселее. А в таком виде из H-1 получился бы идеальный автомобиль для героев забойного боевика. Именно в него должны загружаться обаятельные грабители банка, а когда их настигают правоохранители, боковая дверь резко сдвигается в сторону и в проеме появляются стволы пулемета системы Гатлинга. Тра-та-та, и злодеи победили! Эх, Голливуд явно недооценивает привлекательность и фотогеничность минивэнов.

А H-1 именно фотогеничен. Причем внушительные вес и объем не делают его толстяком. Отнюдь, перед нами атлет с точеными мышцами вокруг колесных арок, мудрым взглядом (огромные фары автомобиля словно пытаются донести какую-то важную мысль) и изящной решеткой радиатора.

Стоит отдельно похвалить корейских дизайнеров и за реализацию боковых зеркал. Забудьте про огромные «лопухи», которые необходимы любому габаритному транспортному средству. Тут небольшие относительно общих габаритов H-1 зеркала, но как же здорово они при этом «показывают». Мертвая зона? Не знаем, не видели.

Автоботы не трансформируются

И салон ребятам из Hyundai определенно удался. Причем они смогли угодить всем: и эффективным менеджерам, и весельчакам вроде нас, и даже злодеям из боевика. В интерьере минивэна преобладает бежевый цвет, а он успокаивает, радует и делает людей добрее. Впрочем, чтобы от бежевого не начало тошнить, его удачно разбавили черным. Если в пассажирской зоне темных вставок немного, то на рабочем месте водителя этот цвет преобладает. Торпедо, дверные подлокотники и центральная консоль выполнены из очень качественного темного пластика.

Если говорить о геометрии, то салон H-1 можно назвать «визуально мягким». Все линии и поверхности намеренно округлые и покатые. На центральной консоли, кроме рычага скоростей, разместились аккуратные блоки медиасистемы и климат-контроля. К сожалению, никакими современными LED-дисплеями H-1 не одарили: меню выбора радиостанции или трека одноцветное жидкокристаллическое.

Впрочем, иногда чем проще, тем лучше. Например, с «климатом» нам пришлось повозиться: интерфейс у него сложный и не очень дружелюбный. Потратив не менее 10 минут, мы все-таки запустили его, и, о чудо, система очень быстро прогрела огромный салон до требуемых 23 градусов.

Самый важный элемент любого микроавтобуса – его посадочные места, и H-1 в этом вопросе может посостязаться с породистыми немцами. Большие передние кресла и полноразмерные диваны словно всасывают в себя тела пассажиров, меняя форму под изгибы его тела. Другое дело, что в отличие от конкурентов, салон H-1 не трансформируется. Передний пассажирский ряд катается вперед-назад – вот и все трансформации.

На водительском месте автору текста сильно не хватало правого откидного подлокотника. Тот, что на двери, справлялся со своей задачей на отлично, а вот «ведущая» рука всегда болталась в воздухе.

Спасти рядового Райана

В Hyundai давно по-хорошему сходят с ума по безопасности, поэтому компания оснастила заднеприводный H-1 невероятно агрессивной системой курсовой устойчивости. Как она работает? Очень просто – на скользкой поверхности минивэн почти не разгоняется. Сначала тест-драйверы злились на чересчур осторожную электронику, но, забегая вперед, нам бы стоило обнять и расцеловать ее создателей.

Да, стартовать эффектно с рыхлого снега не получится. А очень хочется, между прочим. Ведь под капотом 170-сильный турбодизель объемом 2,5 литра. Но вместо приятного рыка мотора и мощного ускорения получаешь только невнятный гул и велосипедную скорость. Все меняется, когда H-1 оказывается на чистом асфальте. Ускорение для такой махины не просто приличное, а впечатляющее. Автобус крепко держит дорогу, плюет на боковой ветер и почти не замечает ям.

Но мы хотим вернуться к рассказу про систему курсовой устойчивости. Она, конечно, мешает на старте, но демонстрирует чудеса современных технологий в те моменты, когда становится по-настоящему опасно…

Фура двигалась с раздражающе низкой скоростью, а ширина дороги и нескончаемый встречный поток исключали возможность обгона. Наконец, тест-драйверы увидели просвет – можно давить на газ. Поначалу все шло неплохо, но в завершение маневра, когда в зеркалах заднего вида только-только показались фары грузовика, прямая дорога сменилась резким, занесенным снегом поворотом, а впереди, совсем близко, нарисовался силуэт встречки. Делать было нечего – пришлось поднажать еще. Вкручиваясь в поворот и увеличивая крутящий момент, автомобиль начал резко терять устойчивость. Его корма поползла в сторону обочины, тогда как нос потащило на противоположную сторону дороги. Мы приготовились к худшему.

И тут из-под колесных арок донесся странный треск, и тест-драйверы почувствовали, как электроника тормозит то одним, то другим колесом. При этом заметной потери скорости не происходило – система попросту выравнивала минивэн, помогая ему вписаться в поворот.

Все эти события произошли за считанные секунды, но нас они успели здорово перепугать. Мы встали на обочине, посушили штаны и развернули H-1. На месте происшествия обнаружились свежие следы, которые наглядно демонстрировали эффективность ESP.

Но этих доказательств нам показалось мало, и мы нашли широкий и скользкий полигон, где провели ряд экстремальных испытаний. Отключая систему, разгоняли H-1, а после включения ESP пытались загнать автомобиль в неконтролируемый занос: резко выкручивали руль, давили то на газ, то на тормоз и даже использовали ручник. Результат был всегда одним – Hyundai H-1 неизменно держал направление.