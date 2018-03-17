Престиж и комфорт

Возвышаемся над миром на обновленном Toyota Land Cruiser Prado 2018.

Зачем тратить 5,5 млн рублей, когда можно уложиться в 4 млн? Правильно, незачем! Во-первых, сэкономил – считай что заработал. Во-вторых, полтора миллиона – это даже по сегодняшнему курсу рубля вполне себе приличная сумма. На эти деньги, например, можно купить 17 iPhone X (256 гигабайт памяти). Или провести отпуск на Гавайях в пятизвездочном отеле (перелеты бизнес-классом Самара – Москва – Лос-Анджелес – Гонолулу). Или вложиться в биткоины (по ценам на 20.02.18 хватит на две с половиной крипто-монеты). Или приобрести в Тольятти трехкомнатную квартиру (правда, район будет не очень – бульвар 50 лет Октября).

К чему все эти фантазии и выкладки? Дело в том, что на минувшей неделе тест-драйверы «ПН» провели несколько приятных часов за рулем обновленного ToyotaLand Cruiser Prado и теперь не видят смысла переплачивать за Land Cruiser 200.

Кутикулы и полтора миллиона

Land Cruiser Prado – классический рамный внедорожник Toyota. На этом предложении любое ревью можно и заканчивать, потому что само название автомобиля является его лучшей рекламой. Ведь «прадик» – одновременно и предел мечтаний для многих, и самый лучший выбор для всех. Toyota – значит практично, надежно и всегда ликвидно. Prado – значит престижно, безопасно и очень удобно. Чего еще желать в этой жизни приличному мужчине? Ну а если он все-таки желает другое, то тут к нему сразу возникают вопросы. А зачем вам это? А почему у вас кутикулы такие ухоженные? А вы вообще нормальный?

В свете вышесказанного старт продаж обновленного Prado – это важное событие для российских автолюбителей с доходами выше среднего. Рестайлинг добавил машине столько мощи и брутальности, что неподготовленный человек издалека спутает ее с Land Cruiser 200. Опять же японцы наконец-то перестали позиционировать этот внедорожник как бюджетную версию «двухсотого», и дали ему все современные опции. Система распознавания дорожных знаков, система оповещения о пересечении дорожной разметки, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впередиидущего автомобиля, система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, четыре камеры панорамного обзора – вот это вот все. А самое главное, в более-менее похожих комплектациях Prado дешевле 200 ровно на полтора миллиона отечественных рублей. Еще раз – на 1 500 000. Неплохая премия за практичность.

Луддиты и суперклей

По мнению тест-драйверов, главная инновация в экстерьере Prado 2018 – это, конечно, новая светотехника. О, чудо, японцы наконец-то попрощались с предыдущим дизайном передних фар, которые злые языки называли «плачущими». Новая версия гораздо, гораздо привлекательнее! Плюс сплошные светодиоды. Плюс ближний как раньше дальний – в темноте Prado светит чуть ли не как прожектор.

Также теперь можно не только бесконечно смотреть на огонь и отдирать с пальцев суперклей, но и восхищаться новым капотом внедорожника. Он огромный, с желобом и опять-таки выглядит почти так же, как у «двухсотого». Мощь! Что еще? Новые бамперы, новая решетка радиатора, а также светодиоды сзади. Все вместе здорово улучшило внешний вид внедорожника.

А вот переместившись в салон, мы немного поумерили восторги. Интерьер освежили и осовременили, но все же осталось много слишком утилитарных и странноватых решений. Например, Toyota до сих пор не внедрила поддержку Apple CarPlay и Android Auto. А ведь все Nokia 8800 уже давно износились, и даже луддиты перешли на смартфоны. И ладно бы японцы делали классный дизайн интерфейса головного устройства, но ведь нет.

Также не очень понятно, отчего в Prado такие маленькие подстаканники. Наш эталон для измерений – большой стакан с кофе из «Макдоналдс» – поместился в емкости с трудом. Есть риск, вытягивая его из подстаканника, залить панель и центральную консоль. Будьте аккуратны!

Еще одна придирка – старомодные и неудобные кнопки блокировки дверей и подогрева-вентиляции передних сидений. Хотя это, в общем-то, примета более-менее всех японских автопроизводителей. Старая шутка: когда-то компании заказали миллиард подобных кнопок и будут упорно ставить их до тех пор, пока они не кончатся.

Ну а если начистоту, то эти придирки выдают в нас нудных людей. В Prado очень много места, удобно сидеть, приличная эргономика, хорошая шумоизоляция, масса полезных опций. Если бы тест-драйверы располагали необходимым бюджетом, то купили бы этот автомобиль без раздумий.

Сабай и снежная пыль

Покупатели Prado всегда встают перед выбором, сэкономить на двигателе или нет? На наш взгляд, можно и сэкономить. У нас на тесте была максимальная версия с двигателем 4.0. Этот топовый мотор для России дефорсировали до 249 лошадиных сил. Решение очень разумное, потому что уменьшает сумму транспортного налога. При этом в динамике рестайлинговая версия не уступает предыдущей. Но давайте честно: Prado не для гонок на светофорах, ведь этот автомобиль покупают не подростки. Комфорт, неспешность, сабай-сабай – вот чего хотят потребители. И для этих задач более чем достаточно дизеля, который, к слову, получил предпусковой подогреватель. Им можно управлять даже со смартфона, правда, только с операционной системой Android.

А еще целевая аудитория хочет вседозволенности, в том смысле, чтобы автомобиль мог проехать везде. Это Prado может! Мы по традиции отправились испытывать проходимость внедорожника в Ягодное. Там, поднимая снежную пыль, тест-драйверы крутились возле обрыва, пытаясь поставить перед машиной сложные задачи. Но для нее все наши попытки были семечками. Раз за разом Prado корректировал пилотирование, выравнивая траекторию. Мы попробовали покорить крутой, по нашему мнению, холм, внедорожник, извините за банальность, даже не чихнул.

Короткий участок без камер между поворотом на Ягодное и дачами в Подстепках позволил оценить динамику. Ну что сказать? Динамика есть, но все-таки еще раз обозначим нашу позицию – не сомневайтесь и смело берите дизель.

В итоге мы не можем найти ни одной причины, почему Prado стоит предпочесть какой-то другой внедорожник. Рамная конструкция, проверенные временем технологии, отличный экстерьер и неплохой интерьер, поразительная проходимость и еще более поразительная ликвидность спустя много лет счастливой эксплуатации – все это предлагает Toyota. И всего этого вместе нет ни у одного другого бренда.