Русская идея

Знакомимся с кросс-хэтчбеком KIA Rio X-Line.

Богата нынешняя осень на «иксы»: сначала новый iPhone, а теперь вот он – автомобиль под литерой Х, в чьей будущей популярности на российском рынке сомневаться не приходится. 15 ноября KIA представила новою модель – Rio X-Line, и тест-драйверы «ПН» оказались в числе первых тольяттинцев, кому посчастливилось угнать на несколько часов этот автомобиль в максимальной комплектации со стоянки KIA Центра на Южном. Нам хотелось разобраться, что означает слово «кросс-хэтчбек», которым создатели описывают свое детище. Давайте приступим.

Хотим дизайн

По словам представителей российского офиса KIA, тестируемая модель родилась в нашей стране. Мол, именно у нас зародился общественный запрос на кросс-версию для самого популярного автомобиля на рынке – седана Rio. Короче говоря, россияне захотели – корейцы сделали. На деле же первыми X-Line (под названием Rio KX Cross) получили китайцы.

Как бы там ни было, маркетологи и инженеры KIA решили пойти дальше, чем просто «поднять» седан, и выдали на-гора хэтчбек в модной вседорожной обертке. А так как корейский автопроизводитель, скажем прямо, не балует нас в последнее время релизами хэтчбеков, X-Line непременно обеспечит марке хорошие продажи среди тех, кто уважает качество и философию KIA, но не любит седаны как класс. Тест-драйверы как раз из такой публики.

Начнем с клиренса. Инженеры изменили настройку амортизаторов таким образом, что нижняя точка автомобиля стала выше на 15 миллиметров. То есть просвет увеличился до 175 мм, что, конечно, немного, если сравнивать X-Line, например, с последней вазовской премьерой. Но у Vesta SW Cross нет автоматической коробки передач, довольно высокий расход топлива (по слухам, еще и масложор) и не самый привлекательный интерьер (экстерьер, к слову, отличный), что автоматически вычеркивает LADA из списка желаний многих россиян.

К слову, про экстерьер. Корейские дизайнеры как минимум не хуже Стива Маттина разбираются в предмете и отлично поработали над внешностью X-Line. Автомобиль визуально «отрывается» от поверхности дороги за счет классного защитного обвеса: черный износостойкий пластик опоясывает машину по нижнему контуру, заметно «расширяя» колесные арки, а дополнительные молдинги на порогах добавляют (хотя это и иллюзия) хэтчбеку высоты.

Дальше в борьбу за потребителя вступает крыша. Она потеряла с десяток градусов покатости, и по сравнению с седаном ее можно назвать «ровной». Добавьте сюда солидные рейлинги – и вот перед нами уже вполне себе крупный автомобиль, который на фоне брата-седана смотрится гораздо солиднее.

Дизайнеры KIA заметно изменили композицию передней части X-Line – решетка радиатора стала шире и получила хромированную отделку по всему абрису. Но самые радикальные изменения претерпела геометрия бампера: она стала проще и строже, нижний воздухозаборник сжался и лишился хрома, а светодиодные ходовые огни и противотуманки теперь расположены в разных зонах.

Изгибы и выштамповки на пятой двери гармонично стыкуются с композицией кузова, перетекая в мощный бампер. Кстати, дизайнеры прислушались к голосам недовольных и вернули номерной знак на поверхность двери, отчего она не выглядит «пустой», как на седане. Задние фонари со светодиодным наполнением изящно вписаны в общий рисунок.

Ну а роль «внедорожных» элементов дизайна X-Line играют защитные накладки из «металлического» пластика. Эти штуковины «выползают» из-под днища автомобиля, прикрывая нижнюю поверхность обоих бамперов серьезными на вид ребрами жесткости. Выглядит очень круто, особенно сзади, где картина дополнятся хромом «двустволки» – сдвоенной выхлопной трубы.

Хотим комфорт и динамику

Насколько внешний вид кросс-хэтчбека отличается от его возможностей, тест-драйверы решили выяснить в прериях Ставропольского района. Но прежде чем до них добраться, мы изучили кабину хэтчбека, дабы составить карту изменений. В плане отделки и технического наполнения их практически нет. Дизайн торпедо, консолей, приборной панели и прочего ничем не отличается от таковых в седане. Но расстраиваться по этому поводу тест-драйверы не стали – в конце концов, по вопросам комфорта и эргономики седан Rio не вызвал у нас ровным счетом никаких претензий.

Куда интереснее обстоят дела в задней части автомобиля. С точки зрения применяемых материалов там нововведений тоже нет. Но, как мы говорили ранее, крыша перестала быть покатой, а потому мы надеялись, что самые высокие участники тест-драйва почувствуют разницу. Так и вышло: если в седане человек с ростом метр восемьдесят пять время от времени цеплял макушкой потолок, то теперь остается зазор в три сантиметра. Это позволяет сидеть ровнее, и потому колени больше не упираются в спинку кресла.

Считается, что багажник – слабое место хэтчбеков. В X-Line его объем составляет 390 литров. Допускаем, что кому-то этот литраж покажется скромным. На деле такого объема с лихвой хватит для повседневных задач обычного горожанина, а в экстренном случае можно сложить задний диван и получить уже 1050 литров.

X-Line продается на российском рынке с теми же двигателями, что и седан Rio: Kappa 1,4 MPI и, как в нашем случае, Gamma 1,6 MPI мощностью 123 л. с. По утверждению инженеров компании, они подкрутили рабочие фазы и смогли побороть проблему «провалов» при низких оборотах. И знаете, это заметно. В паре с автоматической шестиступкой силовой агрегат выступает молодцом. Машина бодро разгоняется с места, а при обгоне попутного транспорта показывает замечательные результаты. Для сравнения мы тестировали X-Line вместе с той же Vesta SW Cross – KIA привозит LADA минимум две секунды при разгоне до 100 км/ч. А ведь хорошая динамика – это безопасность.

Как повлияли новые настройки ходовой на комфорт в движении? При езде по «нормальным» дорогам X-Line ощущается примерно так же, как и седан: мелкие неровности по-прежнему заметны, но дискомфорта не доставляют. А вот серьезные ямы хэтчбек отрабатывает иначе – автомобиль «принимает» их более упруго, как хорошо накачанный мяч, и «пробить» подвеску нам ни разу не удалось. К сожалению, за это пришлось заплатить небольшой потерей информативности руля. На малых скоростях с ним проблем нет, а вот на скоростной трассе в поведении «баранки» появляется некоторая «пустота».

Нам показалось, что X-Line лучше защищает своих пассажиров от посторонних шумов. Может быть, дело в максимальной комплектации, но при спокойной езде салон наполнялся лишь голосами тест-драйверов или музыкой. Кстати, о ней: премиум-версия оснащена сразу шестью динамиками, которые погружают присутствующих в атмосферу концертного зала. Правда, идиллия заканчивается на оборотах выше 5 тыс., когда двигатель самым наглым образом перебивает поющих, пробивая-таки звукоизоляцию.

Хотим кросс

Наконец тест-драйверы добрались до цели своего путешествия – легкого бездорожья. Будем откровенны: макать нашего подопечного в настоящие болота мы не собирались. Все-таки литера Х не делает из автомобиля полноценный внедорожник.

Итак, по результатам заездов сложилась следующая картина: с одной стороны, автомобиль отлично «скачет» по пересеченке благодаря новым амортизаторам, и туда, куда бы мы побоялись забираться на седане, теперь заезжать не страшно. Но 15 мм к клиренсу нельзя переоценивать: машина все также может «поймать» днищем. С другой – контурная защита позволяет не особо беспокоиться за товарный вид лакокрасочного покрытия.

Тем не менее как только дело доходит до скользких и относительно крутых горок, X-Line начинает напоминать о своей «асфальтовой родословной». Автомобилю не хватает хотя бы электронной имитации блокировки, и сцепления катастрофически не хватает тоже. Правда, речь идет о по-настоящему сложных участках, где без полного привода делать, в общем-то, нечего.

X-Line не предназначен для джипинга – эта машина должна лишь расширить возможности своего старшего брата. Хэтчбек заедет в лес глубже, чем седан, и, на наш взгляд, это и есть его миссия. Основного конкурента корейца делают в Ижевске. Если сравнивать автомобили по соотношению цена–качество–оснащенность, то, по нашему мнению, кросс-версия KIA выиграет у LADA: X-Line быстрее, субъективно лучше собран, у него интереснее интерьер и, как показывает опыт эксплуатации Rio, он будет меньше докучать владельцу поломками. Сел и поехал!