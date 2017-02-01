Я любил и ненавидел. Тестируем обновленный UAZ Patriot

Натуральной средой обитания любого УАЗ является бездорожье, и тест-драйверы с раннего утра до темноты пытались «топить» нашего подопечного в снегах федоровских лугов.

За последние несколько месяцев на флагман Ульяновского автомобильного завода сошла целая лавина критики. Все, конечно, понимают, что Patriot является самым доступным для потребителя большим внедорожником, но никто не хочет мириться с плохим качеством сборки, конструктивными нарушениями и некачественными комплектующими. Тест-драйверы «ПН» искренне радеют за отечественного автопроизводителя и потому уговорили компанию «Автофан» выдать нам последнюю версию ульяновского джипа на длительный тест-драйв. Опустим рассуждения о внешнем виде автомобиля и ценовой политике, а честно перечислим те плюсы и минусы, которые мы обнаружили за сутки общения с Patriot.





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Загрузившись в заиндевелый салон внедорожника, тест-драйверы тут же активировали все возможные опции, отвечающие за комфорт в холодную погоду. К нашему удивлению, поверхность руля стала теплой за считанные секунды. Почти так же быстро нагрелись и сиденья. Впоследствии мы отметили, что подогрев кресел не только быстрый, но и мягкий. Во многих других автомобилях эту опцию приходится торопливо отключать после того, как пятая точка начинает буквально подгорать. В Patriot подогрев очень гуманный, поэтому можно наслаждаться им в течение всей поездки.

Кстати, задний диван тоже прогревается. Однако процесс идет гораздо медленнее, и почему-то греется не вся поверхность. Пассажиры то и дело толкали друг друга, ерзая в поисках «теплого кусочка».

Водительское кресло имеет большое количество настроек. Казалось бы, прибавляем сюда мультимедийный руль, который регулируется как по высоте, так и по вылету, и получаем идеальное рабочее место. Увы, нет.

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На дверных панелях есть мощные выступы, которые выполняют роль подлокотников. Они настолько сильно выпирают, что в буквальном смысле «толкают» водителя, заставляя его двигаться вправо. При этом весь педальный узел смещен в левую сторону от руля. Таким образом, тест-драйверам пришлось изгибаться в неестественной позе. Если на коротких дистанциях это не вызывает особых проблем, то на длинной дистанции водитель Patriot будет чувствовать сильнейшую усталость в области поясницы.

Вообще, дверные панели у внедорожника очень скверные. Они скрипят, трещат и выглядят крайне ненадежно. Декоративные накладки на дверные ручки то и дело отстегивались и «катапультировались» в неизвестном направлении.

Мультимедиа-руль хорош до тех пор, пока вы не захотите, например, прибавить или убавить звук радио с помощью его клавиш. Индикатор громкости появится только после двух секунд удержания кнопки, а потом будет реагировать на ваши усилия с ленцой. Это так раздражало тест-драйверов, что они предпочли пользоваться привычными «крутилками».

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А вот «крутилки» эти сделаны на славу. Да чего уж там: вся передняя панель, включая центральную консоль, торпедо и приборную доску, вызвала у тест-драйверов позитивные эмоции. Материалы отделки, конечно, дешевые и твердые, но все выглядит очень целостно, крепко и красиво.

Монохромный экран бортового компьютера, который расположился между спидометром и тахометром, в отличие от прошлой версии, не режет глаза кислотно-зеленым светом, а приятно подсвечен нейтральным белым, поэтому информация отлично читается. Мультимедийный экран выдает всю нужную информацию. Камера заднего вида не только показывает четкую картинку, но и «рисует» траекторию вашего движения, изгибая ее в зависимости от положения руля. Подсветка приборов и клавиш сделана очень продуманно и добротно. Отдельного упоминания достоин общий свет в салоне. Он мягкий, но яркий и позволяет легко найти отлетевшую накладку дверной ручки.

Управление полноприводными функциями Patriot вынесено на отдельные шайбы и кнопки рядом с рычагом переключения положений коробки передач. Сам рычаг удобно лежит в руке, не заставляя тянуться за пятой передачей, как, например, в LADA 4x4.

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Зато придется помучиться с «первой», если вы решили тронуться в горку с ручника. Поднятый рычаг просто не даст вам перевести ручку скоростей в нужное положение. Возможно, конечно, что это не баг, а «фича», напоминающая владельцу о том, что автомобиль оборудован системой помощи при старте в гору.

Мультимедийная система нешуточно глючит на кочках, начиная то пищать, то прямо на ходу переключаться с радио на камеру заднего вида. Вообще электронные системы Patriot подвержены влиянию тряски, постоянно выдавая ошибки.

Приятный глазу мониторчик бортового компьютера показывает порой совершенно невнятную информацию. Например, он так и не смог определиться с усредненным расходом топлива, то и дело меняя показания, прибавляя и убавляя по несколько литров.

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Привыкнув к габаритам и внушительному весу Patriot, тест-драйверы могут осторожно утверждать, что он отлично управляется. Да и динамические характеристики не дают повода для печали. Бензиновый 2,7-литровый двигатель выдает всего 134 «лошадки», которые тем не менее приятно удивляют. Мы даже умудрялись выигрывать светофорные дуэли у более легких оппонентов. Ну и заявленные производителем электронные ассистенты действительно помогают при движении.

У Patriot отлично функционирует ABS, а система контроля тягового усилия (TCS) и вовсе творит чудеса. На скользкой дороге, где «передний привод» без особых усилий сваливался в занос, TCS так крепко удерживала траекторию движения на заднем приводе, словно мы использовали постоянный. Помощник начала движения на подъеме (HHC) не позволял машине скатиться даже с самого крутого подъема, давая возможность аккуратно тронуться.

Конечно, натуральной средой обитания любого УАЗ является бездорожье, и тест-драйверы с раннего утра до темноты пытались «топить» нашего подопечного в снегах федоровских лугов. Нетрудно догадаться, что у нас ничего не получилось. Полный привод, «понижайка», система помощи при движении по рыхлым поверхностям и, самое главное, клиренс и огромные колеса не позволили хоть на секунду усомниться в том, что этот танк попросту не умеет застревать.

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На «пересеченке» у нас возникла только одна претензия к Patriot. Во время пробивания снежного покрова или при движении по неровной поверхности мы почувствовали, что передний и задний мосты внедорожника «ловят» параллельный резонанс и автомобиль начинает неслабо трясти. В это время из-под днища начинает вырываться «звон» стучащей по конструкции защиты и выхлопной трубы. Плохая конструкция креплений этих элементов приводят к тому, что из Patriot получается красивая внедорожная колокольня на колесах.