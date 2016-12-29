Японская буханка. Покупаем праворульный фургон Daihatsu Hijet

Два в одном! Маленький, но микроавтобус. С подключаемым полным приводом, но с низким расходом топлива. Ну не сказка ли?

Постоянные читатели должны помнить самую первую статью нашей рубрики – «Сменить ориентацию: автор «ПН» купил праворульную машину». Так вот, спешим вам сообщить, что за пару месяцев до Нового года тот самый тест-драйвер без долгих раздумий и сомнений приобрел уже второй «пруль», причем того же производителя – Daihatsu (подразделение компании Toyota). И теперь в его гараже, кроме компактной японской малолитражки, завелся микроавтобус. А если говорить точнее – микрофургон. Мы попросили автора объяснить свои странные покупки и поделиться опытом эксплуатации экзотического авто. Далее его рассказ от первого лица.

Про деньги и желания

– В моей семье настал сложный момент, когда супруга стала слишком часто заявлять свои права на наш единственный праворульный автомобиль. Мы делили его по мере возможности, но, наконец, пришли к выводу, что пора уже приобрести вторую машину. Вывод у нас уже был, а деньги еще нет, так как пересаживаться в бюджетные Kalina или Granta после удобного нафаршированного функциями «японца» мы категорически не хотели. Покупка же серьезного автомобиля с левым рулем – недоступная для нас на данный момент роскошь.

На помощь нам пришел тот же человек, у которого мы купили свою первую праворульную машину Daihatsu Move. На его странице DROM.ru мы обнаружили совершенно необычное транспортное средство, которое пленило нас своим внешним видом и ценой. За 350 тыс. рублей продавец предлагал фургон производства компании Daihatsu под названием Hijet.

Оговорюсь сразу: за два с половиной года владения японским праворульным автомобилем я перестал испытывать дискомфорт от «неправильного» расположения руля, зато в полной мере оценил легендарные качество и надежность истинного японского автопрома. У Daihatsu Move не случилось ни одной поломки или отказа какого-либо агрегата, включая лампочки фар и габаритов, до сих пор установлены заводские осветительные приборы. Кроме того, наш продавец не простой частник, а целая организация, которая, кроме продажи японских б/у автомобилей, предлагает техническое сопровождение и даже дает небольшую гарантию.

Автомобиль стоил ровно столько, сколько денег было у нас под подушкой, и отсутствие необходимости брать кредит сильно подкупало в этом предложении. А еще манили возможности, которые дает Hijet. Я всегда хотел иметь микроавтобус, но не понимал, зачем мне нужен такой большой объем. Кроме того, как заядлый турист давно грезил полноприводным автомобилем. А тут два в одном! Маленький, но микроавтобус. С подключаемым полным приводом, но с низким расходом топлива. Ну не сказка ли?

Про консервную банку

Оставалось выяснить, почему такой замечательный агрегат стоит так дешево. Ведь кроме полного привода и автоматической коробки передач у автомобиля по идее должна быть еще уйма «плюшек», которыми изобилует мой первый автомобиль. Увы, как оказалось, данная модель имеем приставку Cargo, что подразумевает ее совершенно утилитарный характер.

Это грузовой фургон, в котором минимум электроники и вспомогательных систем. Из полезных опций тут есть только кондиционер, регулировка фар, центральный замок и электростеклоподъемники в передних дверях.

Оформление салона сделано в спартанском стиле. В автомобиле много незакрытых металлических поверхностей, качественный, но жесткий пластик и очень простой материал обивки сидений. Дизайн салона – тема отдельная. Именно внешний вид кокпита сначала оттолкнул меня от Hijet. Форма торпедо и центральной консоли – привет 80-м. Органы управления кондиционером и печкой словно родом из вазовской «классики». Приборная панель выдает минимум информации: скорость, остаток топлива и пробег. По сути, Hijet – это консервная банка с мотором.

Честно говоря, не впечатляли и его динамические характеристики. Автомобиль оборудован (только не смейтесь) всего лишь пятидесятисильным моторчиком объемом 0,7 литра, который (только не смейтесь снова) спрятан под передними сиденьями и разгоняет автомобиль максимум до 140 км/ч. Более того, на максимальной скорости он становится неприлично прожорлив и потребляет топливо почти с тем же аппетитом, что и бизнес-седаны. В общем, крейсерская скорость Hijet – 90 км/ч.

И все-таки я его купил. И вот почему.

Про японский характер

Японцы делают потрясающие машины. Даже этот фургон при всей своей кондовости продуман до мелочей.

Взять, к примеру, полный привод, который подключается прямо на ходу нажатием одной кнопки. Даже на такой маломощной машине эта опция творит чудеса. Вы не поверите: мы соревновались с LADA 4x4 на снежной целине, и Hijet ни разу не встал и греб не хуже вазовского вездехода. Дело в том, что автомобиль имеет внушительный клиренс 21 сантиметр, а передний свес у него попросту отсутствует. Плюс ко всему это рамник (!) с короткой базой и практически центральным расположением ДВС. Там, где LADA зарывалась, 800-килограмовый Hijet запросто проходил. Кроме того, мотор и коробка рассчитаны на то, чтобы выдавать постоянную прямую тягу. Что это значит? Устанавливаем рычаг скоростей в положение «пониженной передачи» и ползем в самую крутую и скользкую горку.

Как я уже говорил, у Hijet автоматическая четырехступенчатая коробка скоростей и на трассе машине очень не хватает пятой скорости. Но в условиях города автомобиль чрезвычайно юркий за счет длинных передач и высоких оборотов, до 60 км/ч он разгоняется наравне со «старшими». Управление легкое и интуитивное, а отсутствие капота и гигантское лобовое стекло открывают обзор как в вертолете. Особенно впечатляет радиус разворота: если сравнивать этот автомобиль с любым другим, кажется, что он крутится на месте словно игрушечный танк.

Даже при разложенном заднем диване за ним остается достаточно места для того, чтобы перевозить, скажем, велосипед или пару прикроватных тумбочек. А если «спрятать» посадочное место в пол, для погрузки откроется ровное пространство размером 1950 х 1375 х 1235 мм. Сюда легко поместится ванная или стандартный холодильник. И самое главное для меня – внутри можно отлично расположить большой надувной матрас, который превращает Hijet в уютную трехместную палатку на колесах.