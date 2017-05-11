Занимательная соляристика

Знакомимся с Hyundai Solaris 2017

Когда в 2010 году компания Hyundai выводила на отечественный рынок свой новый автомобиль, маркетологи компании дали будущему бестселлеру имя Solaris. «Почему не Accent, Verna или на худой конец i25? Ведь во всех остальных странах мира вы используете эти названия?» – допрашивали тест-драйверы «ПН» какого-то важного корейца на презентации машины в уже несуществующем тольяттинском автосалоне. Мужчина ответил, дескать, solar – это солнце, а значит, позитив, а значит, хорошо для продаж, и вообще мы очень любим своих клиентов. «Чудеса нейминга», – пожали мы плечами, ведь в России слово Solaris ассоциируется не с солнцем, а исключительно с арт-хаусным по нынешним меркам фильмом Андрея Тарковского, причем его смотрели от силы 5% целевой аудитории потенциальных покупателей машины.

И вот 2017-й: новая экономическая реальность, в которой Solaris уже не «кредитомобиль» для всех, а просто хороший автомобиль. Если купил его – значит не просто держишься, а приспособился к этой реальности. Рестайлинговый корейский седан, правда, ругают за безликий дизайн. Вот об этом и поговорим.

Разбираем ситуацию

Спустя несколько месяцев после премьеры можно точно сказать: автомобильное интернет-сообщество восприняло обновленный Solaris если уж не в штыки, то довольно прохладно. Почти все претензии у критиков – к дизайну машины. «Раньше у него было свое лицо – автомобиль моментально идентифицировался в потоке. А теперь это типичный бюджетный седан», – уверены они.

«Хватит ныть!» – отвечают на это тест-драйверы и по пунктам разбирают ситуацию, доказывая, что обновление очень своевременное.

Корейцы и так припозднились с рестайлингом, им давно пора было освежить свой самый популярный автомобиль. О чем тут вообще можно говорить, если младший брат по чеболю продает на 30% больше одноплатформенных Rio. Это, конечно, еще не катастрофа, но так можно и всю рыночную долю потерять, учитывая успехи LADA Vesta. «Солярисов» предыдущего поколения на улицах российских городов столько, что впору говорить не об идентификации, а о безликости. Салон в дорестайлинговом Solaris – это, конечно, не ужас-ужас, но лично нам там было неуютно и не очень комфортно. Новая версия всероссийского хита очень похожа не на Verna (так называется Solaris на азиатских рынках), а на Elantra – автомобиль выше классом и дороже на 300–400 тыс. рублей.

А теперь вкратце об «улучшайзинге», которому подвергся Solaris. Изменились габаритные размеры кузова: машина вытянулась на 30 мм (до 4405 мм) и «располнела» на 29 мм по бокам (теперь – 1729 мм). Выросла колесная база – до 2600 мм (+30 мм). Радиаторная решетка – шестигранная, что соответствует новому фирменному стилю компании. Задние фонари получили светодиодную начинку. Новые диски. В общем, всего по чуть-чуть.

Делаем громче

Располагаемся в салоне. Ура! Прощай неприятный пластик из прошлой модели. Безусловно, чудес, в бюджетном сегменте не бывает: хотите мягкий материал – покупайте настоящую Elantra. Тут же обычный жесткий пластик, но его текстура и цвет, как бы это сказать, нормальные…

Если задним пассажирам нового Solaris сидится лишь чуть-чуть просторнее, то водитель, как нам кажется, получил даже слишком много свободного пространства. С одной стороны, конечно, хорошо, что ноги могут болтаться во все стороны, не встречая препятствий. С другой – вскоре нам стало не хватать возможности «уложить» колено на срез центральной консоли, которая казалась очень тесной в прошлой версии.

Диапазон регулировок кресел довольно широкий. Сами сиденья удобные, хотя и немного жестковатые. При этом корейские эргономисты удачно подобрали высоту среднего подлокотника, и он подойдет для водителей любого роста.

Центральная консоль повернута в сторону водителя, целясь в него 7-дюймовым монитором. Он ярко и сочно транслирует карты и маршруты, настройки и даже траекторию движения задним ходом. Оговорочка – все это доступно только в максимальной комплектации Elegance, в «солярисах» попроще – лишь аудиоподготовка.

А еще тут есть любопытная фишка, которую мы не встречали раньше: медиасистема самостоятельно увеличивает громкость музыки по мере увеличения скорости автомобиля. То есть шум набегающего потока и шуршание асфальта эффективно «глушатся». Если честно, отключение активного шумоподавления продемонстрировало, что в плане шумоизоляции Solaris 2017 звезд с неба не хватает. Поэтому делаем громче и едем дальше.

Едем веселее

Ранние версии «солярисов» первого поколения имели проблемы с задней подвеской и рулевым управлением, осложнявшие движение на высоких скоростях. Об этих минусах знали и потребители, и производитель. На новом Solaris проблема решена кардинально: вместо старой полузависимой балки с углом наклона амортизаторов 25 ° применена та же подвеска, что ставится на Elantra и Creta, где амортизаторы установлены почти вертикально (угол наклона 8,4 °).

Как это сказалась на поведении машины? Она стала более жесткой на гребенке и чуть менее «зажатой» при рулежке. Прошлая система с гидроусилителем не давала нормальной фиксации руля и достойной обратной связи. Кроме того, баранка «пустела» на больших скоростях. Теперь у всех версий электроусилитель, который обеспечивает не только постоянную производительность, но и хорошую информативность при отклонениях руля. Однако управлять новым Solaris на прямой ненамного приятнее, чем старым: излишняя зажатость вынуждает подруливать рывками. При этом курсовая устойчивость автомобиля и уровень крена выше всяких похвал. Кузов стал жестче, что вкупе с новой ходовкой придает уверенности при любом маневре.

Двигатель 1,6 с шестиступенчатой автоматической коробкой неожиданно демонстрируют весьма приличные динамические показатели. Двойные фазовращатели и впускной коллектор переменной длины помогают мотору выдавать максимум от холостых до максимальных оборотов.

В общем, новый Solaris едет куда веселее и интереснее своего предшественника.